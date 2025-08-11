英國擴大「先驅逐、後上訴」計畫 外國罪犯判刑後可立即遣返

英國內政大臣古柏強調，擴大「先驅逐、後上訴」計畫，是為了防止外國罪犯「剝削我們的移民系統」，並加速遣返作業。（路透資料照）

2025/08/11 13:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國政府祭出鐵腕，將擴大執行「先驅逐、後上訴」（deport now, appeal later）計畫，旨在杜絕外國罪犯利用移民系統漏洞長期滯留。內政部已將適用國家名單從原先的8國大幅增加至23國，新增對象包含加拿大、印度與澳洲等。

根據英國廣播公司（BBC）報導，這項政策允許英國在外國罪犯對驅逐出境的決定提出上訴前，就先將他們遣返回母國。罪犯可透過視訊連線，從其母國參與上訴聽證。

內政大臣古柏（Yvette Cooper）表示，過去罪犯能利用上訴程序滯留英國數月甚至數年，「那種情況必須結束」。她強調，此舉是為防止罪犯「剝削我們的移民系統」，並發出明確訊息，即法律必須被尊重。

司法大臣馬穆德（Shabana Mahmood）另宣布新計畫，未來在英格蘭與威爾斯，外國罪犯一旦被判有期徒刑，可能立即被驅逐出境並禁止再次入境，而不必在英國服完刑期。她直言，若罪犯「濫用我們的熱情好客並觸犯法律」，就會被「打包送走」。

政府數據顯示，外國罪犯約佔英國監獄總人口的12%，每名囚犯的年度成本平均高達5萬4000英鎊。

在野的保守黨則批評此為工黨政府的「政策大轉彎」，影子司法大臣詹里克（Robert Jenrick）建議，若有國家拒絕接收其國民，首相施凱爾（Keir Starmer）應「暫停簽證與外援」作為反制。右翼「英國改革黨」（Reform UK）領袖法拉吉（Nigel Farage）在民調中支持率激增，首相施凱爾領導的工黨政府在移民問題上正面臨國內巨大壓力。

