日本九州福岡暴雨成災 女高中生落水漂流自救生還 2老人仍失蹤

日本福岡縣宗像市暴雨成災，民眾紛紛將淹水災情Po到社群。（本報合成，擷取自@maruedazo、@ichi_bi/X）

2025/08/11 13:12

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州地區近日受暖濕氣流影響，連日暴雨不斷，北部的福岡縣也出現猛烈雨勢，多地傳出災情，甚至陸續傳出學生及老人落水失蹤的消息。截至10日晚間9時20分，福岡縣宗像市24小時最大降雨量高達414.5毫米，多地傳出災情。

綜合日媒報導，福岡縣9日至10日出現猛烈雨勢，並形成延綿數十公里的「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流）。截至10日晚間9時20分，福岡縣宗像市24小時最大降雨量高達414.5毫米。

福岡縣政府表示，10日傍晚5時許，宗像市一名女高中生意外跌入水道，順流漂流約700公尺後，抓住水中草木才得以自行爬上岸脫困。雖未有人撥打119報警，但消防人員仍趕到現場處理，該生額頭受傷並縫合6針。

同日傍晚6時前，福津市傳出2名老人疑遭暴漲河水沖走，當地居民立即通報當局。警方、消防及海上保安廳於11日清晨展開大規模搜救，目前仍未發現失蹤者下落，搜尋作業持續進行中。

