參與演出紀錄片《失猩瘋》 美國女子虐待黑猩猩被判3年10月

2025/08/11 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕1名參與演出HBO紀錄片《失猩瘋》（Chimp Crazy）的美國女子近日被指控虐待片中的黑猩猩，因謊稱該黑猩猩已死亡，被判3年10月的監禁。

據《美聯社》報導，美國密蘇裡州56歲女子哈迪克斯（Tonia Haddix）在聖路易斯郊區經營靈長類動物設施，約10年前受到善待動物組織（PETA）指控虐待黑猩猩，將其關在狹窄的柵欄中，當中包含日前參與HBO紀錄片《失猩瘋》中的東加（Tonka）。直到2020年她簽屬1項協議，同意她將4隻黑猩猩送往佛州1處保護區後，才被允許將東加以及另外3隻黑猩猩留在自己建造的設施中。

然而，法官不認可這項協議，並於2021年派人將剩餘的黑猩猩帶走，但此時哈迪克斯卻謊稱東加已經過世，身邊只剩下3隻黑猩猩，其遺體也已經被火化。不料，2022年哈迪克斯卻被PETA發現東加並未死亡，甚至還持續被她關在籠子裡。對此，哈迪克斯僅表示撒謊是為了讓東加免遭PETA的毒手，她甚至在《失猩瘋》中公開承認此事，指出當年確實與東加一同逃亡。

今年7月哈迪克斯又被發現在住處地下室關押著另1隻黑猩猩，這導致她再次被逮捕。檢察官指出，被告毫無悔意，並不斷挑戰法院的權威，因此應該受到嚴厲的懲罰，最終哈迪克斯於7日被判3年10月的監禁。PETA對此提到，相當滿意法院的判決，並稱哈迪克斯現在已經無法再傷害任何1隻黑猩猩了。

