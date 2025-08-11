希臘警方查獲超270公斤古柯鹼 價值約1.9億 3人遭逮捕

希臘警方繳獲超過270公斤古柯鹼，並逮捕3名男子。（擷自X@daphnetoli）

2025/08/11 12:12

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕希臘警方10日表示，他們繳獲超過270公斤古柯鹼，並逮捕3名男子。警方稱，這些古柯鹼藏在1個從厄瓜多進口的香蕉貨櫃內，估計價值超過550萬歐元（約新台幣1.9億元）。

根據美聯社（AP）報導，希臘警方接獲英國國家犯罪局通知，這批古柯鹼將由1艘前往希臘北部港口城市塞薩洛尼基（Thessaloniki）的船隻運載。警方9日在船上貨櫃內發現古柯鹼，接著將3名男子逮捕。

希臘警方指出，被捕人員為2名希臘人和1名保加利亞公民。警方補充，保加利亞男子與1個販毒團夥有聯繫，並組織貨櫃的提取和運輸。該男子負責透過未透露姓名的組織成員分銷毒品。

目前希臘警方正在尋找更多據稱屬於販毒集團的人員，3名被捕男子將於今（11日）接受檢察官審訊。

另外關於繳獲的古柯鹼，希臘警方將其裝上卡車後，卡車開往雅典郊區阿斯普羅皮爾戈斯（Aspropyrgos）。

