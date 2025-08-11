川普揮關稅大刀 ！ 華郵揭密：逼台、韓、以共築「反中軍事戰線」

美國總統川普此前展示其「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策看板，看板上亦列有台灣。根據《華盛頓郵報》最新披露的文件，川普政府正計畫將關稅作為國安武器，施壓台灣等盟友擴大軍購以共同反制中國。（美聯社檔案照）

2025/08/11 12:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華盛頓郵報》根據取得的美國政府內部文件披露，川普政府正將關稅當作「萬能瑞士刀」，把貿易談判擴大為推動全球國安目標的工具，其中包含施壓台灣擴大軍購，並要求南韓、以色列等盟友在戰略議題上採取「去中國化」的立場。

報導指出，在一份長達8頁的「補充談判目標」清單中，官員們承認，潛在協議將涵蓋軍事基地等「傳統上不會在貿易協定中出現」的議題。文件顯示，川普政府計畫敦促台灣、印度與印尼增加國防開支或購買更多美國軍事裝備。

在對韓談判的初步草案中，美方更要求南韓需發表一份政治聲明，「支持駐韓美軍保持部署彈性，以便在持續嚇阻北韓的同時，更能嚇阻中國。」

為遏制中國的全球戰略影響力，美方官員也計畫敦促以色列「移除中國對海法港的所有權」，並施壓柬埔寨允許美國海軍定期訪問其雲壤海軍基地。

前美國貿易代表署資深官員卡特勒（Wendy Cutler）對此策略感到震驚，她表示：「這是我第一次在貿易協定中看到這類要求。當你坐在談判桌上時，你根本不會談論這些東西。」一名匿名的國務院官員則稱，這份文件「在政府內部引發了衝擊波」。

