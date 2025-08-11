外交大地震！澳洲也要承認巴勒斯坦了 最快時間點曝光

澳洲總理艾班尼斯。（路透資料照）

2025/08/11 11:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕繼法國、英國與加拿大之後，澳洲也計畫在數日內承認巴勒斯坦的國家地位，最快可能在本週一的內閣會議後拍板。此舉無疑將加劇與以色列的緊張關係。

根據《路透》引述《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）的報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）可能在11日的例行內閣會議後，正式簽署承認巴勒斯坦國的決定。

請繼續往下閱讀...

艾班尼斯上週六在紐西蘭已對此立場做出強烈暗示。他在對記者談及承認巴勒斯坦國時

表示：「我說過，這是『何時』的問題，而不是『是否』的問題。」 他並補充，支持兩國方案長期以來是澳洲的跨黨派立場。

此舉延續了近期西方國家對巴勒斯坦地位態度的轉變浪潮。法國與加拿大上月已宣布計畫承認巴勒斯坦國；英國則表示，除非以色列解決巴勒斯坦領土的人道危機並達成停火，否則也將跟進。

以色列對此表達譴責，認為這等同於獎勵統治加薩的激進組織哈瑪斯（Hamas）。以色列總理納坦雅胡10日稱，多數以色列公民反對建立巴勒斯坦國，認為這將帶來戰爭而非和平。

納坦雅胡表示：「看到歐洲國家和澳洲就這樣走進那個兔子洞，一頭栽進去……這令人失望，我認為這實際上是可恥的，但這不會改變我們的立場。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法