    首頁　>　國際

    厄瓜多夜總會槍擊案8死3傷 今年暴力事件超過4600人喪生

    厄瓜多1家夜總會發生槍擊事件，造成8死3傷。厄瓜多今年已有超過4600人喪生，圖為警察守衛在酒吧旁。（法新社）

    厄瓜多1家夜總會發生槍擊事件，造成8死3傷。厄瓜多今年已有超過4600人喪生，圖為警察守衛在酒吧旁。（法新社）

    2025/08/11 11:23

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕厄瓜多當局稱，10日厄瓜多1家夜總會發生槍擊事件，造成8死3傷。暴力事件頻發的厄瓜多，今年已有超過4600人喪生。

    根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，槍擊事件發生在瓜亞斯（Guayas）

    聖盧西亞（Santa Lucía）農村地區夜總會。警方表示，全副武裝嫌犯們駕駛摩托車和2輛汽車抵達現場。7名於夜店死亡的受害者，年齡在20至40歲之間，第8名受害者則在醫院死亡。

    目前尚不清楚這起槍擊事件起因。這起悲劇發生前2天，有槍手在厄瓜多西南沿海埃爾奧羅省（El Oro）附近襲擊1艘船，導致4人死亡，另有數人在嫌犯向船隻投擲炸彈後失蹤。

    近幾個月來，厄瓜多已有數十人喪生，其中大部分發生在厄瓜多四個沿海省份。它們分別是埃爾奧羅省、瓜亞斯省、馬納比省（Manabí）和洛斯里奧斯省（Los Ríos）。這些省目前都處於緊急狀態。

    厄瓜多當局將暴力事件爆發，歸咎於與跨國販毒集團相關的犯罪集團之間的糾紛。這些集團不斷擴大其活動範圍，尤其是在太平洋地區，毒品透過太平洋地區運往中美洲、美國和歐洲。

    據厄瓜多官員稱，2025年前5個月，厄瓜多共發生4051起凶殺案。厄瓜多今年已有超過4600人喪生。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

