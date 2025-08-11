伊朗總統下令暫停合作後 IAEA官員訪問德黑蘭

伊朗外交部長阿拉奇表示，國際原子能總署副負責人將訪問伊朗。（法新社）

2025/08/11 10:53

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）10日表示，國際原子能總署（IAEA）副負責人將訪問伊朗。此前伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）暫停與IAEA合作關係。

根據美聯社（AP）報導，阿拉奇指出，IAEA定於11日訪問伊朗，期間不會對伊朗核設施進行檢查。這次訪問將是IAEA繼6月以色列與伊朗爆發12天戰爭後首次訪問伊朗，當時伊朗一些關鍵核設施遭到攻擊。

請繼續往下閱讀...

在美國和以色列空襲伊朗重要核設施後，伊朗總統裴澤斯基安7月3日下令暫停與IAEA合作。這項決定可能會進一步限制核查人員追蹤伊朗鈾濃縮計畫能力，該計畫致力於將鈾濃縮等級提升到接近武器級水平。

阿拉奇聲稱，只要伊朗沒有與IAEA達成新合作框架，就不會有合作。伊朗媒體引述阿拉奇的話強調，伊朗只有在獲得伊朗最高國家安全委員會批准後，才會與國際原子能總署合作。

伊朗過去曾接受IAEA有限核查，以此作為與西方談判施壓策略。目前尚不清楚伊朗和美國之間就其核計畫達成協議的談判何時能恢復。

美國情報機構和IAEA曾評估，伊朗上次擁有有組織的核武計畫是在2003年。伊朗當時鈾濃縮水準已高達60%，從技術角度來看，距離達到武器級90%僅一步之遙。

