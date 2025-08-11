為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    首頁　>　國際

    日本九州暴雨交通大亂！多線列車停駛、民眾回不了家

    日本九州暴雨導致多線列車受到影響停駛。圖為熊本11日淹水情形。（美聯社）

    日本九州暴雨導致多線列車受到影響停駛。圖為熊本11日淹水情形。（美聯社）

    2025/08/11 11:17

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本九州受到暖濕氣流影響降下暴雨，山陽新幹線廣島站與博多站之間10日停駛，許多民眾回不了家只能在列車上過夜；九州新幹線則是今天（11日）全面停駛，同時還有多線列車受到影響無法營運。

    《NHK》報導，目前全線停駛的分別為九州新幹線、長崎本線、久大本線、豐肥本線、佐世保線、筑豐本線、篠栗線、香椎線、後藤寺線、日田彥山線、若松線、肥薩線、大村線；部分停駛的為山陽本線下關站至門司站、鹿兒島本線門司港站至荒尾站、日豐本線小倉站至中津站、筑肥線山本站至伊萬里站。

    熊本電鐵表示，熊本線藤崎宮前車站至御代志車站、上熊本車站至北熊本車站之間也都停止行駛，部分軌道可能遭遇淹水，必須要派員進行檢查。

    另外，山陽新幹線廣島站往返博多站10日停駛後，JR西日本於今天凌晨0時在廣島站提供2輛列車、博多站1輛，讓無法回家的乘客入內休息；JR九州也在九州新幹線小倉站、新鳥棲站、江北站、有田站提供相同服務。

    JR西日本表示，山陽新幹線今恢復正常行駛，不過由於受到暴雨影響，廣島站至博多站之間可能會因為檢修而造成列車延誤；西九州新幹線、東海道西幹線、西鐵電車、福岡市地鐵也都照常行駛。

