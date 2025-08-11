以色列攻擊駐加薩記者 造成5名新聞工作人員死亡

半島電視台記者謝里夫（Anas al-Sharif）在此次事件中身亡。（法新社）

2025/08/11 11:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列對加薩的攻擊愈發頻繁，近日甚至殺害在當地進行報導的記者。10日晚間加薩希法醫院（al-Shifa hospital）正門外的記者帳篷遭到攻擊，共造成7人死亡，其中包含5名新聞工作人員。

據《半島電視台》報導，以色列此次攻擊造成7人死亡，包含記者謝里夫（Anas al-Sharif）、克雷凱（Mohammed Qreiqeh）以及攝影師扎希爾（Ibrahim Zaher）、努法爾（Mohammed Noufal）、阿里瓦（Moamen Aliwa）5名新聞工作人員。

請繼續往下閱讀...

當中，在謝里夫過世不久後，疑似由友人在他的社群平台X（原推特）上發布了1則貼文，內文為謝里夫的遺言，他提到在加薩親身經歷許多痛苦，看著人們不斷受到攻擊而死亡，就連遺體也都殘破不堪，但以色列卻絲毫不憐憫持續攻擊，即便他們努力向外界傳遞這些資訊，卻僅換得反覆的悲傷以及失落，但他不會放棄，將會持續報導真相，只是不捨獨留妻子以及2位年幼的兒女。

半島電視台痛批，這是有預謀的攻擊，同時也是對新聞自由公然的挑戰，將這些勇於報導加薩人民飢荒以及嚴重營養不良的優秀記者殺害，這是以色列不想讓自己在加薩犯下的罪行被公開，半島電視台呼籲，國際社會以及相關組織應當採取相關措施，制止這場對巴勒斯坦的種族滅絕，並終止對記者的惡意攻擊。

對於指控，以色列軍方聲明，已掌握一定的證據能證明記者謝里夫與哈瑪斯有密切關係，甚至稱謝里夫曾夥同哈瑪斯對以色列軍隊發動攻擊。但此說法立刻遭到人權觀察組織分析師謝哈達（Muhammed Shehada）反駁，他指出謝里夫每天的工作就是出現在鏡頭前報導新聞，根本沒有時間去做其他事情。半島電視台也譴責，以色列當局偽造證據，汙衊謝里夫與哈瑪斯有不正當關係，近期甚至還指控半島電視台包含謝里夫在內的多名記者是哈瑪斯的成員。

قصف لا يتوقف…

منذ ساعتين والعدوان الإسرائيلي يشتد على مدينة غزة. pic.twitter.com/yW8PesTkFT — أنس الشريف Anas Al-Sharif （@AnasAlSharif0） August 10, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法