中國犯罪集團破門行竊！新加坡警方連逮4人 可判2年監禁

2025/08/11 11:20

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡近日不斷發生破門行竊案件。4名中國籍男子本月8日自馬來西亞入境後，當晚企圖犯案，被新加坡警方識破。警方24小時內將其一網打盡，4人也在10日被控上法庭。

據新媒《聯合早報》報導，新加坡警察部隊警員8日在鐵道走廊一帶巡邏時，發現數名形跡可疑的男子跑進附近叢林。

警員通知上級後，立即動員來自金文泰警署、警察行動指揮中心、警察情報局、辜負警察團、特別行動指揮中心，及內政部團隊無人機指揮部人員，到場展開搜捕行動。

金文泰警署10日上午針對案件召開記者會證實，4名落網的中國籍男嫌年齡介於36歲至41歲。

金文泰警署長周利玲助理警察總監透露，警方今年4月至7月接獲報案，指上述地區發生至少3起破門行竊案。「當中1起歹徒沒有得逞；至於另外2起，各有價值超過6萬元（新加坡幣，約新台幣140萬元）的物品被偷走。」

破門行竊犯罪集團經常利用鐵道走廊附近的叢林區掩蓋行蹤。8日晚間，新加坡警方在叢林區逮捕2名男子；第3名男子在金文泰一商場附近被逮；最後1名男子則在9日於芽籠一酒店落網。

除了起獲不同犯案工具，如螺絲起子和扳手，新加坡當局也從歹徒身上搜出超過400元（約新台幣9300元）現金。周利玲透露，4名男子在8日持社交訪問準證從馬來西亞通過兀蘭關卡入境，其中3人不是第一次入境新加坡。

4名男子可能同時涉入今年4月至7月的破門行竊案件，10日將因共謀持有破門行竊工具等罪名被控上法庭，若罪成可被判最長2年監禁，且可被罰款。

