    國際

    解密川普決策圈 英外交官：梅蘭妮亞才是關鍵人物

    美國第一夫人梅蘭妮亞。（法新社資料照）

    美國第一夫人梅蘭妮亞。（法新社資料照）

    2025/08/11 09:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普第二任期進入第六個月之際，英國外交官員意識到，他們需要花更少時間試圖馴服這位善變的總統，而將更多精力用於觀察他的妻子，第一夫人梅蘭妮亞 （Melania Trump）。

    根據英國《衛報》 分析，倫敦白廳的官僚們已得出結論，梅蘭妮亞是影響川普的單一最大因素。一名向《衛報》透露消息的人士表示：「她才是那個真正重要的人。」

    報導指出，在國務院影響力下滑、決策更集中於總統及其非正式圈層的情況下，傳統外交途徑已難以捉摸川普的意向。梅蘭妮亞的公眾形象雖一向低調，但川普本人承認，是妻子讓他意識到普廷在烏克蘭和平議題上或許並非真心，並稱她是自己「最好的民調專家」。

    梅蘭妮亞在一次訪談中曾明確表示：「我有我自己的想法，我自己的『同意』與『不同意』。」（"I have my own 'yes' and 'no'."） 她在2018年公開批評移民兒童與父母分離的政策後，該政策出現轉向，此舉被外界視為可能為川普改變路線提供了台階。

    然而，《衛報》分析指出，梅蘭妮亞的影響力似乎僅止於口頭，川普政府的後續行動往往軟弱無力。例如，川普雖因妻子關切而提及加薩飢荒，但他聲稱提供6000萬美元糧援的說法，隨即遭美國媒體駁斥；其駐以色列大使更堅稱援助系統運作良好，顯示實質政策並未改變。

    對試圖讀懂川普政府的英國官員而言，梅蘭妮亞的角色既是希望也是難題。他們正準備在王室禮賓與幕後溝通場合，驗證這位第一夫人是否能成為英國在白宮的秘密盟友。

    熱門推播