日本熊本遭遇破紀錄暴雨！九州多處也面臨災害

日本熊本縣部分地方降下破紀錄暴雨，九州多處也面臨雨災。圖為熊本縣先前的豪雨。（法新社）

2025/08/11 09:24

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州北部受到暖濕氣流影響，大氣狀況相當不穩定，熊本縣玉名市截至今（11日）早8時為止的12小時降雨量為404毫米，熊本機場則測到328.5毫米，創下自從有統計數字開始以來的最高紀錄。

據《NHK》報導，日本氣象廳目前已向熊本縣玉名市、長洲町、八代市、宇城市、冰川町、上天草市、天草市發布大雨特別警報。觀測資料顯示，今天凌晨1時30分至早上9時為止，熊本縣美里町附近、八代市仙堂町附近、上天草市附近、長崎縣長崎市等地的降雨量都超過100毫米。

受到暴雨影響，包括熊本縣、福岡縣、長崎縣、佐賀縣、大分縣、山口縣土石流風險顯著增加，部分地區已發布警報。另外，流經熊本市和美里町的綠川、流經山口縣山口市的仁保川皆已發布氾濫警戒。

九州地區今天預計將持續降下暴雨，熊本縣、福岡縣、佐賀縣、長崎縣、大分縣、宮崎縣會被線狀雨帶籠罩，災害風險急遽增加，當局呼籲山區民眾要注意土石流；低窪地區慎防洪水、河流潰堤等狀況。

