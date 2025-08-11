印度修訂選舉名冊惹議 全新名單上竟出現死者照片

印度選舉委員會修訂的選民名單引起反彈。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕印度選舉委員會近日進行選民名單修訂（SIR），日前公布比哈爾邦（Bihar）選民名冊的最新草案，以便該邦11月的選舉順利舉行，不料卻被當地選民指出，名單上出現許多錯誤之處，甚至選票上出現已經已死去之人的照片。

據《BBC》報導，印度選舉委員會於6月25日至7月26日期間修訂比哈爾邦選民名冊，該委員會表示，上次進行此類修訂是2003年，因此資訊有必要進行更新，而方式就是對該邦7890萬人進行逐一走訪，以核實完整訊息。

根據新的名單指出，該邦此次符合選舉資格的民眾共有7240萬人，比以往少了650萬人，其中包含220萬名已死亡的士兵、70萬名重複登記的士兵以及360萬名已從該邦遷出的士兵。該委員會補充，這項檢查工作將持續到9月1日，目前全國各地都在進行類似的審核，以核實印度近10億人的選民資格。

然而，此次行動卻引發反彈，有人痛批選舉委員會放棄許多穆斯林選民的資格，這導致印度總理莫迪（Narendra Modi）率領的印度人民黨（BJP）更有可能在下次選舉中獲勝。對此，該委員會否認這些指控，並聲稱不會對這些錯誤資訊以及未經證實的言論承擔任何責任。

此外，也有人認為修訂時間過於倉促，尤其距離11月的議會選舉僅剩3個月，剩餘的時間完全不夠完成，同時，在已公布的最新名單中，也陸續傳出名冊資訊有誤，像是兒子被列為配偶欄位、出生日期錯誤，甚至有死者的照片出現在上面，還有人稱不確定官員是否有訪問住家，這份名單就莫名其妙被產出，讓不少人質疑名冊的準確度。

