    首頁　>　國際

    睜眼說瞎話？ 納坦雅胡稱「加薩沒飢荒」 聯合國官員怒了

    以色列總理納坦雅胡否定加薩存在飢荒事實，稱其為謊言。（路透）

    以色列總理納坦雅胡否定加薩存在飢荒事實，稱其為謊言。（路透）

    2025/08/11 10:24

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡10日表示，對加薩發動攻勢目的並非佔領，而是將其解放。他還強烈否定加薩存在飢荒事實，稱其為謊言。對此聯合國人道主義事務協調廳協調司司長拉賈辛漢（Ramesh Rajasingham）強調，加薩飢荒嚴重程度已難以用言語形容。

    根據美聯社報導，納坦雅胡10日在聯合國安全理事會緊急會議召開前告訴外國媒體，他拒絕接受加薩正發生飢荒說法，以及所謂「全球性謊言運動」。

    納坦雅胡指出，加薩沒有飢餓，現在只是面臨物資短缺，當然以色列也沒有實行飢餓政策。

    納坦雅胡主張，以色列目標不是佔領加薩，而是解放加薩。他表示，這些目標包括實現加薩非軍事化，以軍擁有壓倒性安全控制權，和由非以色列民選政府掌管該地區。

    納坦雅胡還將加薩問題歸咎於哈瑪斯，包括平民死亡、破壞和援助短缺。納坦雅胡聲稱，哈瑪斯仍然擁有數千名恐怖分子，而巴勒斯坦人正乞求擺脫他們。

    聯合國安全理事會召開時，美國為以色列辯護，稱以色列有權決定對其安全最有利措施。美國還主張以色列對加薩實施種族滅絕的指控為虛假。

    其他安理會成員國和聯合國官員對此表示擔憂。中國稱對加薩人民的「集體懲罰」是不可接受的，俄羅斯警告不要「不計後果加劇敵對行動」。

    拉賈辛漢也說，加薩面臨的不單是飢餓危機，而是飢荒。他強調，加薩人道主義狀況極其可怕，已無法用言語去形容。

    2名巴勒斯坦兒童9日因營養不良相關原因死亡，使戰爭爆發後兒童死亡人數達到100人。另外自6月加薩衛生部開始統計後，至少有117名成年人死於營養不良相關原因。

