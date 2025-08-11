為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    「雙普會」在即 范斯：和平協議不太可能讓烏俄都滿意

    范斯提到，俄羅斯與烏克蘭之間透過談判達成的協議，不太可能讓雙方都滿意，任何和平協議很可能都會讓雙方「不高興」。（路透）

    

    2025/08/11 09:00

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普和俄羅斯總統普廷15日將在阿拉斯加討論烏俄戰爭停止的可能性，外傳白宮正考慮邀請烏克蘭總統澤倫斯基。美國副總統范斯（JD Vance）在10日播出的專訪中提到，俄羅斯與烏克蘭之間透過談判達成的協議不太可能讓雙方都滿意，任何和平協議很可能都會讓雙方「不高興」。范斯強調，美國的目標是促成一項兩國都能接受的協議。

    綜合外媒報導，范斯8日接受《福斯新聞》節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）訪問，節目在10日播出，范斯提到，美國目前正努力安排普廷、川普及澤倫斯基之間的會談，但他認為，讓普廷在「雙普會」之前與澤倫斯基會面，並不會有什麼成效。

    范斯提到，領袖層級的會議目標是尋找一份可行的和平協議，但他並未說明協議可能包含哪些細節，僅表示「此方案很可能不會受到俄羅斯或烏克蘭歡迎」。范斯說：「我們會努力尋找一種讓烏克蘭人和俄羅斯人都能接受的解決方案，讓他們能夠相對和平地生活，讓殺戮停止。」他也強調：「這不會讓任何人特別高興。到頭來，俄羅斯人和烏克蘭人可能都會對此不滿。但我認為，如果沒有川普的領導，這場談判根本無法真正地展開。」

    范斯坦言，目前他們在想辦法安排時間流程等事宜，以便3位領導人能夠坐下來討論如何結束這場衝突。此外，有白宮官員9日晚間提到，川普願意與2位領導人舉行會談，但美方目前正專注於籌劃與普廷的雙邊會面。

