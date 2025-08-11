中國外長接班人劉建超被消失 矢板明夫：對美強硬派已佔上風

曾被視為中國外交部長熱門人選的中共中央對外聯絡部部長劉建超，上月底結束外訪行程返回北京後就被當局帶走訊問。矢板明夫認為，此事件應該和中共高層的路線鬥爭有關。（法新社）

2025/08/11 07:38

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《華爾街日報》報導指出，曾被視為中國外交部長熱門人選的中共中央對外聯絡部（中聯部）部長劉建超，上月底結束外訪行程返回北京後就被當局帶走訊問，原因不明，這也是自從前外交部長秦剛2023年7月遭解職以來涉及外交官的最高層級調查。資深媒體人矢板明夫認為，此事件應該和中共高層的路線鬥爭有關。

矢板明夫11日凌晨在臉書發文指出，劉建超是下一任外交部長的熱門人選，如果他被帶走，71歲的王毅很有可能在未來仍長時間繼續擔任外交部長，「這或許正是共產黨內某些人的目的」。矢板明夫提及過去擔任《產經新聞》北京特派員的經驗，表示劉建超給人的穩健、隨和。在外國記者圈內，把外交部發言人分為「溫和派」和「強硬派」，兩派回答問題時的措辭、對外國記者的態度都截然不同。

矢板明夫表示，在他的印象中，劉建超、秦剛、姜瑜等人屬於溫和派；陸慷、馬朝旭、洪磊等人屬於強硬派，後來的耿爽、趙立堅、毛寧等人都是強硬派；特別的是，華春瑩前幾年是溫和派，後來變成強硬派。

針對劉建超被帶走訊問的原因，矢板明夫分析，劉建超長年在沒有油水的「清水衙門」工作，就算是貪污，金額也不可能太大；若說他洩密也不太可能，因為他已經是正部級官員，政治前途又被看好，應該沒有什麼動機，「最大的可能，是被政敵幹掉」。

矢板明夫指出，國防部和外交部是中國政府內最重要的兩個部，兩部官員一再出事，說明權力中樞出現了動盪。矢板明夫強調，習近平的外交政策，一直在「對美協調」及「對美強硬」之間搖擺，他認為，劉建超應該是成為路線鬥爭下的犧牲品，說明目前對美強硬派佔了上風，中美對立在一段時間內應該不會緩和。

