就是不想看到你！川普將歐巴馬、布希肖像移至白宮角落

美國總統川普指示工作人員，將前總統歐巴馬的肖像移至白宮大階梯區頂端，每天成千上萬的白宮參觀者將無緣得見。（路透檔案照）

2025/08/11 06:02

〔國際新聞中心／綜合報導〕曾經是白宮入口處一大亮點的美國前總統歐巴馬官方肖像，現在已經被移至一個較不顯眼的位置，凸顯第44任總統歐巴馬與第47任總統川普之間多年來的緊張關係。

與川普同樣關係緊張的其他前任總統—布希（George W. Bush）及其父老布希（George H. W. Bush）—的肖像，也難逃被「冷藏」的命運。

2名知情人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），川普指示工作人員，將歐巴馬肖像移至「大階梯區」（Grand Staircase）頂端，每天成千上萬的白宮參觀者將無緣得見。其中1名消息人士說，2位布希前總統的肖像也被移至階梯區。

多方消息來源證實，川普對白宮美學的各項安排，事無大小，幾乎都親自過問。

CNN取得的1張照片顯示，歐巴馬的肖像被掛在階梯頂端的角落，正好位於通往總統私人官邸入口的平台處。這個區域僅限第一家庭成員、美國秘勤局人員，以及少數白宮與官邸工作人員進入。相關人士證實，對任何希望在參觀白宮時，欣賞這幅由知名藝術家馬克迪（Robert McCurdy）所繪的逼真肖像的訪客而言，這裡是完全看不到的。

這並不是歐巴馬肖像首次被重新安置。今年4月，它被從白宮「大門廳」（Grand Foyer）對面的牆上移走，取而代之的是一幅描繪川普在賓州巴特勒（Butler）遭遇暗殺企圖而倖存的標誌性場景的畫作。

依照白宮慣例與先例，最近卸任的美國總統肖像，通常會被擺放在最顯眼的位置，即行政官邸入口處，讓參加官方活動的賓客與參觀白宮的訪客都能看到。

目前，前總統拜登的肖像尚未完成。

這一連串移動肖像的作為，是川普對其認定的政治對手的最新冷遇。近月來，川普與歐巴馬之間的緊張局勢升溫。川普指控歐巴馬及其政府官員，在2016年總統大選期間犯下「叛國罪」，引發歐巴馬辦公室罕見回應，稱該指控「離譜」、「怪異」，且是「拙劣的轉移注意力之舉」。

隨後，總統的司法部長邦迪（Pamela Bondi）下令檢察官啟動大陪審團調查，針對歐巴馬政府高層涉嫌捏造俄羅斯干預2016年大選情報的指控展開偵辦。

川普與布希家族也長期不和。已於2018年逝世的老布希在1本傳記中，曾稱川普是「吹牛大王」（blowhard），並在2016年大選中投票支持民主黨候選人希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）。布希曾被川普批評為「失敗且毫無啟發性的總統」，他與前第一夫人蘿拉（Laura Bush）雖然出席2025年川普的就職典禮，但並未參加隨後的午宴。

