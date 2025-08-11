為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    尼坦雅胡：從加薩巿清除哈瑪斯新攻勢會很快展開

    2025/08/11 02:45

    〔中央社〕以色列總理尼坦雅胡今天表示，他預期對加薩的新一波攻勢將會「相當快」完成。他表示，將會先建立「安全地帶」，讓平民遷出加薩巿。

    綜合法新社與路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的安全內閣8日批准廣受批評的掌控加薩巿（Gaza City）計畫後，他今天表示，自己別無選擇，只能「完成工作」，擊潰巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas），讓人質獲釋。

    尼坦雅胡表示，針對加薩走廊（Gaza Strip）的新攻勢，目標為解決兩大哈瑪斯殘餘據點，包括在加薩巿以及在馬瓦西（Al-Mawasi）的中心營地內。他主張，由於哈瑪斯拒絕放下武器，這麼做是他僅有選項。

    目前仍不清楚以軍何時啟動這波新攻勢。尼坦雅胡說：「我們為這項行動定下相當快的時間表。我們希望，首先，讓安全地帶（safe zone）得以建立，使得加薩巿的平民能夠遷出。」

    根據尼坦雅胡，戰前有100萬人口的加薩巿將會遷入「安全地帶」。巴勒斯坦人指出，過去經驗顯示，即使在安全地帶中也無法免於遭到以軍開火。

    歐洲國家駐聯合國的代表們指出，飢荒正在加薩蔓延，以色列的計畫只會讓情況更糟。

    丹麥、法國、希臘、斯洛維尼亞和英國在聯合聲明中指出：「擴大軍事行動只會危及所有加薩平民性命，其中包括還剩下的人質，並且引發更多不必要的苦難…這是一場人為危機，因此必須採取緊急行動停止飢餓並且對加薩快速增援。」1140811

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播