    國際

    以色列擬控制加薩市 尼坦雅胡闡述終戰5大原則

    以色列總理尼坦雅胡今天召開國際記者會，聲稱加薩走廊將去軍事化。（美聯社）

    2025/08/10 23:24

    〔中央社〕以色列安全內閣近日決定要全面控制加薩市，引發各界撻伐。以國總理尼坦雅胡今天召開國際記者會，聲稱加薩走廊將去軍事化，並闡述以方結束加薩戰爭的5大原則。

    英國廣播公司（BBC）報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在國際記者會上表示，以色列有終結加薩走廊（Gaza Strip）戰爭的5大原則。

    這些原則包含巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）解除武裝、所有以方人質獲釋、加薩走廊去軍事化、以色列在加薩走廊具有「壓倒性的安全控制」、建立一個「替代性民政當局」且不屬於哈瑪斯或巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）。

    尼坦雅胡指出，以色列政府計劃全面掌控加薩市（Gaza City）為結束這場戰爭並擊敗哈瑪斯的「最佳方法」。他還宣稱，以色列將允許平民前往指定的安全區域，他們在那裡將獲得「充足」的糧食、安全保障及醫療照護。

    他也再次把加薩走廊援助危機歸咎於哈瑪斯，指控哈瑪斯竊取了原本要提供給平民的援助物資。

    尼坦雅胡展示一張照片，聲稱照片內容是以色列經由克瑞沙洛（Kerem Shalom）邊界關卡允許運入加薩且仍未被領取的大量援助物資。

    他還提及，應對此問題可採取3步驟計畫，包括劃設發放人道援助物資的安全走廊、增加「加薩人道主義基金會」（Gaza Humanitarian Foundation）管理的安全發放據點、讓以軍及其他合作方進行更多空投物資行動。

