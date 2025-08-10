驚悚史前饗宴！西班牙洞穴遺址揭食人慘案

嬰兒股骨上的壓碎痕跡，顯示疑似進行取骨髓行為。（圖：IPHES-CERCA）

2025/08/10 23:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕駭人聽聞的史前暴力場景重現考古舞台。西班牙阿塔普埃爾卡山脈（Atapuerca Mountains）「瞭望台洞穴」（El Mirador cave）內一批人骨，揭示了約5700年前的居民，曾在一場慘烈衝突中慘遭同類殺害並食用，受害者至少11人，包括兒童與青少年。

根據《Science Alert》報導，考古團隊自洞穴中發掘逾650塊人骨碎片，其中132塊留有明顯剝皮與刮肉的切割痕跡，部分骨頭表面甚至呈現「鍋具磨光」（pot-polishing）現象，顯示曾在鍋中翻攪烹煮。這些跡象直指一次極端且孤立的暴力行為，而非當地的日常習俗。

非關生存與儀式：一場「滅絕式」的戰爭

研究團隊仔細排除了多種常見食人原因。加泰隆尼亞人類古生態與社會進化研究所（IPHES）演化人類學家馬吉內達斯（Francesc Marginedas）指出：「這既不是喪葬儀式的一部分，也不是因極端饑荒而被迫的行為。」他強調，所有證據都指向短時間內爆發的暴力事件，最可能的背景是鄰近農業社群之間的武裝衝突。

該所考古動物學家羅德里格斯-伊達爾戈（Antonio Rodríguez-Hidalgo）則分析，在史前社會中，吞食敵人可能是一種「最終消滅」（ultimate elimination）的極端行動，目的不僅在於奪去生命，更是徹底抹除對方在社群中的存在與影響。

這起事件提供了對新石器時代社會暴力模式的罕見洞察。研究人員指出，食人行為在此並非求生所迫，而是當時暴力文化的一環，或許是一種懲罰、威懾與社會控制的手段，用以震懾倖存者並鞏固勝方地位。

這項研究成果已刊登於英國學術期刊《科學報告》（Scientific Reports），為了解史前歐洲人類衝突、暴力儀式與社會結構，提供了前所未有的考古證據與詮釋基礎。

研究團隊記錄的部分切割痕跡樣本。（圖：IPHES-CERCA）

