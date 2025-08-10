日海自涼月號去年誤闖中國領海 共同社：曾遭至少2次砲擊警告

日本海上自衛隊的護衛艦「涼月」號，去年7月4日誤闖浙江省沿海的中國領海，日本共同社今天根據多位日中消息人士消息報導，中方當時曾發射至少2枚砲彈警告。（美聯社檔案照）

2025/08/10 21:59

〔駐日特派員林翠儀／大阪10日報導〕日本海上自衛隊的護衛艦「涼月」號，去年7月4日誤闖浙江省沿海的中國領海，日本共同社今天根據多位日中消息人士消息報導，中方當時曾發射至少2枚砲彈警告，涼月號並未遭到砲彈擊中、也未受到任何傷害。報導指出，中國向其他國家船隻進行射擊警告的情況極為罕見，很明顯是一觸即發的危險狀態。

去年7月初，中國軍方在浙江省外海設立禁航區，並進行實彈射擊演習，涼月號當時從公海監控在台灣北方東海進行的飛彈演習。但4日當天，涼月號卻闖入中國領海，且停留了約20分鐘，中方派遣船隻驅趕，並進行外交抗議，指控日艦「違法且不適切」。

由於這是海自1954年成立以來，首次在未通知中方的情況下駛入中國領海，也引發各方關注。日方事後調查指出， 主要是涼月號未開啟電子航海圖上公海與他國領海邊界的指示開關，以至於涼月號誤闖中國領海而不自知，屬於操作疏失，該艦艦長也在事後被撤職。

共同社今天報導，中國在涼月號闖入領海前，即發射1枚砲彈警告，進入領海後，中方又發射了1枚砲彈要求涼月號退出領海。

報導還指出，由於涼月號的電子航海圖並未顯示已進入他國公海，所以即使遭到射擊警告，涼月號仍在中國公海內停留了20分鐘。

