    首頁　>　國際

    加薩援助行動釀憾事 14歲男孩遭空投箱砸中喪生

    加薩中部一名年僅14歲的男孩躲閃不及，遭援助物資當場砸中而喪生。（擷取自X @AnasAlSharif0）

    加薩中部一名年僅14歲的男孩躲閃不及，遭援助物資當場砸中而喪生。（擷取自X @AnasAlSharif0）

    2025/08/10 22:28

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕為了緩解加薩飢荒危機，歐美各國紛紛施以援手，向加薩空投人道援助物資，不料空投行動卻引發憾事，一名年僅14歲的男孩在等待物資落地時，疑似未注意情況而遭箱體砸中，當場喪生。

    《路透》報導，加薩醫務人員表示，加薩中部一名年僅14歲的男孩在等待空投物資落地時，不幸發生意外喪生；一段經《路透》驗證過真實性的影片顯示，裝有援助物資的箱子落下時，不巧砸在男孩身上。

    由哈瑪斯營運的加薩政府媒體辦公室指出，加上這一起意外，加薩地區自以哈戰爭以來因空投事故而喪生的人數已上升到23人。

    加薩政府媒體辦公室說：「我們已多次點出這種不人道方式的危險之處，也一再重複呼籲透過陸路過境點安全有效的運送援助，尤其是食品、配方奶粉、藥品以及醫療物資。」

    另外，加薩衛生部也指出，過去24小時內加薩地區又有5人死於營養不良和饑餓，其中包括2名孩童，挨餓致死的人數上升至217人，其中有100人是兒童。

