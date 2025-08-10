為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普再挫集體談判權 美環保署著手終止工會成員合約

    川普今年3月發布行政命令，使美國環境保護署等30多個聯邦機構員工不再享有集體談判權，目前環境保護署已著手終止與工會成員的聘僱合約。（彭博）

    川普今年3月發布行政命令，使美國環境保護署等30多個聯邦機構員工不再享有集體談判權，目前環境保護署已著手終止與工會成員的聘僱合約。（彭博）

    2025/08/10 21:16

    〔中央社〕根據美國政府雇員聯合會旗下分會主席，環境保護署已著手終止與工會成員的聘僱合約，這是總統川普在聯邦政府各部會削弱工會集體談判權的最新舉措。

    路透社報導，美國政府雇員聯合會（AFGE）環境保護署（EPA）分會主席賈斯汀．陳（Justin Chen）昨天透過聲明表示，代表該署8000名員工的工會正計劃對這項決定採取法律行動。

    環境保護署的決定讓川普（Donald Trump）更接近他的目標，即剝奪數十萬計聯邦員工與美國政府機關進行集體談判的權利。根據代表聯邦員工的律師，取消工會協議將使政府機構更容易解僱或懲處員工。

    環境保護署發言人在聲明中指出：「本署正依法認真執行川普總統關於美國政府雇員聯合會的行政命令，包括『聯邦勞資關係計畫的排除條款』（Exclusions from Federal Labor-Management Relations Programs）。」

    該聲明指的是川普今年3月發布行政命令，使環境保護署等30多個聯邦機構員工不再享有集體談判權。工會目前對這道行政命令提出訴訟，稱此舉違反言論自由，以及跟勞方進行協商的義務。

    根據聯邦人資紀錄，截至今年3月，環境保護署有1萬6000多名員工，其中不含已接受自願離職補償計畫的人。

    環境保護署7月宣布將裁減至少23%人力，並關閉旗下科學研究辦公室，作為川普縮減聯邦政府規模整體行動的一部分。

