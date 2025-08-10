80歲記憶力勝50歲！美抗老研究 「超級老人」做了這些事

研究指出，超級老人展現出色的認知功能和記憶力。示意圖。（美聯社檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕你知道什麼是「超級老人」（SuperAger）嗎？這群年齡超過80歲的人，卻擁有像50歲左右人般強健的記憶力與認知功能。他們積極參與社交和興趣活動，展現健康而充實的晚年生活。研究指出，這類人群的大腦功能保持年輕，且記憶力與認知能力明顯優於同齡人。

根據《NBC News》報導，西北大學費恩伯格醫學院梅蘭認知神經學與阿茲海默症中心（Mesulam Center for Cognitive Neurology and Alzheimer’s Disease, Northwestern University Feinberg School of Medicine）研究指出，這些超級老人腦部與一般同齡者明顯不同。他們的大腦中與阿茲海默症有關的tau蛋白纏結較少，擁有較大且數量更多的神經元，特別是與記憶和社交行為相關的von Economo神經元，可能是維持優異認知功能的關鍵。

美國阿茲海默症協會（Alzheimer’s Association）指出，美國約有700萬人患有阿茲海默症，預計到2050年患者人數將增至近1300萬。超級老人的存在挑戰了失智症不可避免的觀念。西北大學費恩伯格醫學院精神科副教授塔瑪·格芬（Tamar Gefen）表示，除了基因保護外，這些老人普遍擁有與家族、土地、藝術等深厚的生活連結感，這種精神層面的聯繫有助於維持認知健康。

多元活動、運動 睡滿7.5小時

來自美國伊利諾州芝加哥（Chicago, Illinois, USA）的85歲塞爾·雅克利（Sel Yackley）便是超級老人代表人物，她製作珠寶、參加合唱團、常健身與為無家者編織衣物，每天睡7個半小時，證明年齡並非限制腦力與生活品質的障礙。

塞爾本人積極參與研究，並計劃將自己的大腦捐贈給科學，以助揭開抗老化與維持記憶力的秘密。她鼓勵所有年長者保持健康飲食、規律運動和積極社交，讓更多人能以積極態度迎接老年，活出精彩人生。

