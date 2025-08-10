范斯、魯比歐競爭MAGA新共主 川普妙問「誰會在前面？」

美國總統川普（中）帶起MAGA風潮後，副總統范斯（左）和魯比歐（右二）都被認為是可能的繼承人。（路透檔案照）

2025/08/10 18:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普颳起的「讓美國再次偉大」（MAGA）旋風，已成為美國政壇不可忽視的力量。《華爾街日報》10日指出，副總統范斯被廣泛認為是MAGA運動的下一代共主，但國務卿兼國家安全顧問魯比歐也常被拿來討論，川普的態度也仍在搖擺。

魯比歐深獲川普信任

據報導，川普近幾個月已至少兩次拒絕為范斯背書，但他本月5日告訴記者，范斯可能是他最有潛力的繼任者，這與他私下告訴幕僚的話如出一轍。不過，川普也提到同樣深獲其信任的魯比歐。

請繼續往下閱讀...

川普私底下有時會挑起范斯和魯比歐之間的競爭，調侃他們眾所周知的政治野心。一位知情人士透露，川普今年稍早曾問過這兩位：「你們兩個誰會在（名單）上面？我以前以為會是范斯（總統）／魯比歐（副總統），但也許會是魯比歐（總統）和范斯（副總統）。」

共和黨人正忐忑不安地展望川普具有改革性的政治任期的結束，不確定共和黨冉冉升起的政治新星能否保住川普過去十年引領的勢頭。根據接近川普的人士透露，他並不急於選擇繼任者，因為他正在考慮所有雄心勃勃的共和黨人，他們都在爭奪這個職位及他的支持。川普認為，下一任共和黨共主應該靠自身努力贏得這份光榮。

川普不願討論繼任者的另一個原因是，他曾公開表示考慮競選第三任總統，儘管此舉違反美國憲法。他說，他不考慮白宮以外的生活，也不喜歡考慮政治生涯的終結。

魯比歐曾喊不挑戰范斯

民調顯示，本月年滿41歲的范斯，目前普遍被認為是2028年總統大選的熱門。知情人士透露，魯比歐私下曾告訴其他人，他不會挑戰范斯。54歲的魯比歐最近也在《福斯新聞》上表示，范斯將是一位「偉大的候選人」，並稱范斯是他的好友，「我希望他有意這麼做（選總統）」。

不過，魯比歐也沒有表明不會再競選總統，「說實話，你永遠不知道未來會發生什麼事，你永遠不會排除任何可能性」。

魯比歐的親信表示，他願意擔任范斯的副手。接近兩人的人士堅稱，他們之間並不存在競爭，並補充說，他們在白宮任職期間關係密切。

曾在2016年與川普爭奪共和黨總統提名的魯比歐，現在成功克服與川普多年的緊張關係，成為川普最親密的顧問之一，不僅常駐白宮，還兼任國安顧問，成為總統的「小幫手」。 去年，川普挑選競選副手時，魯比歐僅略輸范斯。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法