    17歲美少女晨跑遭16隻大狗猛咬 送醫全身縫了500針

    17歲少女晨跑遭16隻大型犬攻擊，身受重傷。（圖擷自gofundme）

    17歲少女晨跑遭16隻大型犬攻擊，身受重傷。（圖擷自gofundme）

    2025/08/10 19:36

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名17歲少女在美國加州晨跑時，遭到一群大型犬攻擊，造成全身多處重傷，需縫合超過500針，至今仍無法行走。事件引起社區及警方高度關注，目前涉案犬隻已被官方查封，送往人道協會收容，案件持續調查中。

    根據《ABC7》報導，7月17日清晨7點前，崔西（Tracy Hurtado）於一條泥土路晨跑時，遭16隻大型犬群攻擊，鄰居聽見她的求救聲後緊急報警。救援人員抵達時，她全身沾滿泥土，母親甚至一度認不出她，只認出她的內衣。

    崔西身體多處咬傷、撕裂傷與擦傷，縫合超過500針，經過住院治療後近日出院，但目前仍無法獨力行走。警方正調查這些犬隻是否有飼主，還是沙漠中無主流浪犬。涉案犬隻已被送往人道協會收容。

    社區發起募款活動幫助崔西持續康復，Gofundme募款頁面表示：「她原本準備迎接高中最後一年，現在卻必須在家休養，並接受多次醫療與復健治療。因為創傷，她夜裡無法安睡，常做噩夢」。目前募款已超過1萬1千美元（約新台幣3萬2859元）。

