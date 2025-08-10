韓國少子化役男銳減 6年來兵力縮水2成至45萬人

韓國是全球生育率最低的國家，目前正面臨兵力縮水的問題。（美聯社）

〔中央社〕韓國國會議員秋美愛辦公室今天揭示的軍方資料報告顯示，過去6年來兵力減少20%來到45萬人左右。韓國是全球生育率最低國家，兵力縮水的主因即是役齡男性人口銳減。

韓聯社報導，韓國國會法制司法委員會所屬議員秋美愛辦公室今天從國防部和兵務廳獲取的資料顯示，韓軍兵力從2019年的56萬人，減少至2025年7月的45萬人，6年間減少11萬人，而維持停戰狀態至少需要50萬兵力。

路透社報導，韓國國防部在報告中提到，國內役齡男性人口減少，也導致軍官人數短缺，若此情況持續下去，恐造成軍事作戰的困難。

從2000年代初期開始，韓國兵力數便持續下滑，當時約有69萬人。到了2010年代後期，減少速度加劇，2019年官兵總數約56萬3000人。

根據韓國國防部2022年估計，北韓軍人據信約有120萬人。

韓國政府資料顯示，在2019年至2025年期間，國內20歲男性人口減少30%，來到23萬人左右。

韓國是全球生育率最低的國家，2024年生育率僅有0.75。生育率是一名婦女在育齡期間平均生育的子女數。

