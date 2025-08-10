韓國、柬埔寨、台灣被點名！美政府文件：川普關稅還要達成國安目標

川普4月2日公布的高額對等關稅嚇壞全球。（美聯社檔案照）

2025/08/10 18:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華盛頓郵報》9日披露一份美國政府內部文件指出，總統川普恣意使用關稅的範圍可能比公眾所知更廣泛，其中之一是敦促中國周邊國家與美國建立更緊密的國防關係，包括要求南韓支持駐韓美軍協助抗中、敦促柬埔寨限制中國海軍的活動範圍，以及希望台灣、印度和印尼等國增加國防開支或採購更多美國軍備，以遏制中國戰略影響力，達成美國國家安全目標。

據報導，美國政府將貿易談判視為實現目標的機會，這些目標遠遠超出川普三番兩次提及的減少美國1.2兆美元長期貿易逆差，還包括國安意圖。在川普4月9日宣布暫緩對等關稅、與各國展開談判的最初幾週，美國官員就已制定計畫，敦促中國周邊國家與美國建立更緊密的國防關係，包括採購美國軍備和允許美軍訪問其港口。事實上，川普早在行政命令中闡明，「在經濟和國安問題上與美國充分一致」的國家，即可降低關稅門檻。

在美國代表與18個主要貿易夥伴進行談判之際，美國政府各部門的「談判建議」紛至沓來。例如，根據美國與南韓初步協議草案，華府要求首爾同意有關駐韓美軍的一項新要求，「南韓將發表政治聲明，支持駐韓美軍保持靈活性，俾便在嚇阻北韓之際，也能遏阻中國」。美方也盼南韓將國防預算佔國內生產毛額（GDP）的比重從去年的2.6％提高到3.8％，並提撥逾10億美元，支付2.85萬名駐韓美軍的年度費用。

美方也設想利用貿易談判來削弱中國戰略影響力。例如，川普威脅對柬埔寨徵收49％關稅，就是說服金邊當局允許美國海軍在可直接進入南海的「雲壤海軍基地」進行年度或2年1次的艦艇訪問和軍事演練。華府對中國海軍在該基地的活動早已心存戒心，現在更希望金邊當局禁止共軍「在雲壤以外部署」。美方敦促以色列取消中國國營上海國際港務集團在以國北部海法市新港口的營運權，因為美國海軍艦艇經常停靠在附近的以國海軍基地。

中國嵐橋集團2015年取得澳洲北部達爾文港99年租約，負責營運該港口一事，也被納入美國與澳洲的貿易談判中。鑑於美軍在該港口輪調部署約2500名陸戰隊隊員，美方希望坎培拉當局重審中企對該港口的營運權。澳洲總理艾班尼斯先前已承諾，會將達爾文港收歸本國營運。

在東非，美方希望馬達加斯加拒絕中國建立軍事基地及擴大軍事合作，並要求模里西斯研究如何在國家電信和監控網路中排除中國華為、中興和海康威視等公司製造的設備。在南美洲，美方希望阿根廷與美國專家討論，如何對該國境內的中國太空監測設施進行「管控」，以確保該設施「純屬民用」。

除了國家外，美方也把個別美企的利益納入與各國的貿易談判。川普威脅對非洲南部貧窮的賴索托徵收50％關稅，希望促使該國與多家美企達成協議，包括再生能源新創公司「OnePower」應獲得「5年預扣稅豁免」及開發24兆瓦專案的許可等；以及美國富豪馬斯克的人造衛星通訊網絡「星鏈」（Starlink）可不在當地註冊、設有實際辦公室，就開展業務等。美國也希望以色列不要透過法案迫使石油巨頭雪佛龍（Chevron）出售其在某海上天然氣田的權益和營運權。

