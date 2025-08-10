習近平整肅軍隊引爆信任危機 紐時：動搖其攻台決心

外媒稱已一個月未露面的中國與中共中央軍事委員會副主席何衛東（右），已因涉貪遭拘留審訊。圖為何衛東3月11日出席全國人大閉幕式，據信是他最後一次公開露面，左為另一名中央軍委副主席張又俠。（法新社）

2025/08/10 16:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》10日分析指出，中國軍力表面看似空前強大，不僅海軍遠航、核武庫擴張，對台軍事恫嚇也日益頻繁；然而其內部正經歷多年來最嚴重的領導層動盪。這場風暴正對習近平數十年來試圖打造一支忠誠、現代且能攻台的軍隊，構成嚴峻考驗。

報導稱，中共中央軍事委員會的七席中，已有三席因成員被捕或失蹤而懸缺。最新一起令人震驚的失蹤案，是軍委第二號人物何衛東上將，他已從官方公開活動中消失，暗示其處境堪憂。另一名主管政治工作的苗華上將，去年則因「嚴重違紀」遭調查。

據華府智庫詹姆斯敦基金會統計，自2023年以來，至少已有20多名解放軍高層與軍工企業主管落馬。

這波整肅觸及多名由習近平親手提拔的將領，凸顯其對軍隊的掌控面臨反覆出現的難題。美利堅大學副教授唐志學（Joseph Torigian）分析，當習近平看到自己的親信犯錯時，他可能會格外憤怒，祁因為「對軍隊的控制攸關存亡，任何越線的跡象都必須被粉碎」。

這場內部動盪，已引發外界對解放軍戰備能力的質疑。美國國防大學（National Defense University）資深研究員吳志遠（Joel Wuthnow）指出，習近平是中央軍委唯一的文人，必須依賴將領執行命令。他表示：「如果他無法確信那些人是誠實、專業且有能力的，那麼我認為他的戰爭意願會下降，因為他如何能確定結果？」

麻省理工學院教授傅泰林（M. Taylor Fravel）則直指，整肅行動將破壞協調、削弱對指揮官的信心，並促使北京在考慮對台發動兩棲攻擊時更加謹慎。

然而，儘管內部動盪，解放軍仍持續進行高強度的示威行動，如雙航母西太平洋演訓與洲際飛彈試射，展現其決心。傅泰林也警告，若習近平感到對台動武有其必要性，他很可能不會因指揮層的缺口而猶豫。習近平預計將在下月主持閱兵，藉以在動盪時期，展示其對軍隊的絕對權威。

