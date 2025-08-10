聲援巴勒斯坦行動爆衝突 英警方逮捕466人

英國倫敦警方8月9日在國會廣場的一場示威活動中，逮捕一名89歲的抗議者。該場示威旨在聲援上月遭反恐法取締的親巴勒斯坦團體「巴勒斯坦行動」，當日共計有466人因此被捕。（法新社）

2025/08/10 16:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國倫敦警方9日在一場示威活動中，逮捕了466名支持「巴勒斯坦行動」（Palestine Action） 組織的民眾。這是自英國政府上月依據反恐法將該組織列為禁令對象以來，規模最大的一場抗議，其單日逮捕人數也創下倫敦近年紀錄。

根據法新社報導，倫敦都會區警察局 （Metropolitan Police） 表示，這466人是因「支持被禁組織」而被捕。此外另有8人因其他罪名被捕，包括5人涉嫌襲警。

請繼續往下閱讀...

英國政府於7月初將「巴勒斯坦行動」列為非法組織，主因是該組織宣稱為一起發生在英格蘭南部的空軍基地入侵事件負責，該事件對兩架飛機造成約700萬英鎊的損失。「巴勒斯坦行動」稱，其行動是為反制英國在加薩戰爭中對以色列的間接軍事支持。

然而，將該組織定罪的舉動，引發了聯合國、國際特赦組織 （Amnesty International） 等人權團體的譴責，認為此舉是法律的過度延伸，並對言論自由構成威脅。

9日的抗議活動中，示威者高舉「反對種族滅絕，支持巴勒斯坦行動」等標語，並對被捕者報以掌聲。一名乘坐輪椅的參與者布爾 （Richard Bull） 表示：「讓他們把我們全都逮捕吧。這個政府做得太過火了。」

對此，英國內政大臣古柏（Yvette Cooper）堅持，「巴勒斯坦行動」是基於「強烈的安全建議」而被禁。她表示：「抗議權是我們極力保護的權利，但這與對這個特定的、狹隘的、被禁止的組織表示支持，是截然不同的事。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法