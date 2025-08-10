為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印度首都暴雨淹水奪命 在野黨砲轟執政黨

    印度首都新德里因暴雨淹沒抽水站，面臨供水危機。（法新社）

    印度首都新德里因暴雨淹沒抽水站，面臨供水危機。（法新社）

    2025/08/10 17:09

    〔中央社〕印度首都新德里昨天遭暴雨襲擊多處淹水，除導致供水中斷，還有8人喪命，在野的小老百姓黨（AAP）為此抨擊執政的印度人民黨（BJP）。

    反對黨領袖、前德里首席部長艾提什（Atishi）在社群平台上表示，抽水站在暴雨中遭淹沒，導致德里卡爾卡吉（Kalkaji）、吉里納加爾（Giri Nagar）、戈文德普里（Govindpuri）等地數千居民，將面臨持續數天的供水危機。

    艾提什說：「BJP政府管理不善，讓德里的道路淹水，還因為抽水站遭淹沒，讓德里民眾面臨斷水的可能。」

    艾提什提到，在幾個小時的大雨後，德里陷入癱瘓，路上積水、交通大打結，許多地方的民宅都淹水，「這是行政團隊失職導致」，她也敦促現任德里首席部長下令搶修，好盡快恢復供水。

    德里8日深夜開始出現豪雨，印度氣象局（The India Meteorological Department, IMD）9日凌晨起，兩度將警報升級，並稱全德里都可能會有淹水、交通堵塞、能見度降低的情況。

    截至今天上午8時30分，薩夫達鍾（Safdarjung）在過去24小時內，累積雨量達78.7毫米。

    AAP在9日晚間的聲明中，針對德里大淹水的情況抨擊BJP政府，稱「清淤工程有數千萬盧比的舞弊情形」。

    印度快報（The Indian Express）報導指，在這波水患中，德里一處民宅倒塌，造成兩名兒童在內的7人喪命，還有1個不滿3歲的兒童溺死。

    印度快報提到，AAP議員對政府的防災措施提出質疑，並指BJP應對相關情況負起責任。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播