    歐洲領袖「雙普會」前力挺烏克蘭 澤倫斯基深表感謝

    在烏克蘭被排除在美俄元首會談外後，歐洲領袖共同力挺烏克蘭，讓澤倫斯基備受鼓舞。（法新社）

    2025/08/10 15:43

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美俄元首15日聚首討論烏俄停火一事，引起歐洲和烏克蘭警戒。歐洲領袖10日發布共同聲明，強調唯有「結合積極外交、力挺烏克蘭以及施壓俄羅斯」的方式，才能終結烏俄戰爭。對此，烏國總統澤倫斯基表示，基輔「重視並全力支持」歐洲領袖就實現烏克蘭和平，並維護烏克蘭和歐洲利益所發表的聯合聲明。

    《法新社》及《路透》報導，歐洲領袖在聲明中表示，歐洲樂見美國總統川普試圖終止烏克蘭人慘遭殺戮的作為，並準備好在外交上支持這項作為。但與此同時，歐洲也會維持對烏克蘭提供實質性的軍事和財力支援，包括透過「志願者聯盟」（Coalition of the Willing），同時維護實施對俄國的限制措施。

    簽署聲明的歐洲領袖還包括義大利總理梅洛尼、德國總理梅爾茨、波蘭總理圖斯克、英國首相施凱爾、芬蘭總統史塔布及歐盟執委會主席范德萊恩。

    澤倫斯基隨後透過社群平台Ｘ表示，基輔「重視並全力支持」歐洲領袖就實現烏克蘭和平，並維護烏克蘭和歐洲利益所發表的聯合聲明，「戰爭的結束必須是公平的，我感謝今天所有為了烏克蘭和平與烏克蘭和我國人民站在一起的人，烏克蘭的和平正在捍衛我們歐洲國家至關重要的安全利益」。

