    英男刮鬍驚覺雞蛋硬塊！竟是因「口交」引發喉癌

    男子刮鬍時摸到頸部腫塊，醫師檢查發現竟是HPV引發喉癌。示意圖。 （法新社）

    男子刮鬍時摸到頸部腫塊，醫師檢查發現竟是HPV引發喉癌。示意圖。 （法新社）

    2025/08/10 16:26

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一名60歲男子在刮鬍時摸到頸部「雞蛋大小硬塊」，就醫後才驚覺自己罹患可能經由口交感染人類乳突病毒（HPV）引發的喉癌。醫師推測，他可能在 40年前、20歲服役時就已感染病毒。經歷數月化療與放療後，他雖已無病徵跡象，仍呼籲民眾切勿忽視身體異常症狀，並直言「建議不要進行口交」。

    根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，來自英格蘭漢普郡貝辛斯托克（Basingstoke, Hampshire）的貨車司機法蘭克．連恩（Frank Lane），2023 年11月發現頸部硬塊，原以為是壓力或年紀導致延誤就醫。醫師安排緊急檢查後，發現他罹患由HPV引起的喉癌，研判感染時間可回溯至其20歲入伍時期。HPV可經親密接觸傳染，部分情況下會導致口腔、咽喉等部位癌變，近年醫界認為該病毒與70%的頭頸癌病例相關。

    連恩表示，化療與6週放射治療是人生中最痛苦的經歷，如今雖完成治療，他依舊向同事、健身房友人與大眾分享經歷，提醒任何異常症狀都必須盡快檢查。他更直言：「不要進行口交，如果做了，務必注意任何身體異狀」。

    醫學數據顯示，頭頸癌是英國第八大常見癌症，男性罹患率為女性的2到3倍，每年約新增1.25萬例，死亡人數約4000人。雖然8成民眾一生中會感染HPV且多數可自行痊癒，但少數會引發嚴重疾病。

    專家強調HPV疫苗可有效降低相關癌症風險，卻因社會認知不足與性行為污名化，導致英國疫苗接種率偏低，僅有約半數青少年完成接種，遠低於丹麥的80%接種率。

