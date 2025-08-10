為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    前美駐俄大使：普廷很會「講故事」 川普要小心被牽著鼻子走

    川普與普廷2019年6月在日本大阪舉行的G20峰會期間會面。（法新社檔案照）

    川普與普廷2019年6月在日本大阪舉行的G20峰會期間會面。（法新社檔案照）

    2025/08/10 15:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普1月上任以來一個未兌現的承諾是，他將藉由一次迅速的外交妙招，結束俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭。無論川普如何發出威脅、施加壓力，飛彈和砲彈仍持續落在烏克蘭土地上，無辜傷亡仍在增加。分析指出，川普15日與普廷的會晤，是他在第2任期內最大的一步棋之一，可能帶來難以捉摸的突破，也可以平息選民對他的疑慮。

    《美國國家廣播公司》（NBC）10日分析，川普和普廷15日在對川普更友好的「紅州」阿拉斯加舉行峰會，相當於川普第2任最大的一步棋之一。川普主辦這場會晤提升人們對他將停止戰爭的期望，但這場會晤隱藏許多陷阱，普廷明瞭領土問題，川普則擁有經濟和軍事優勢，如何創造長久和平並維護烏克蘭的獨立，將考驗川普引以為傲的交易技巧。

    在歐巴馬政府任職的前美駐俄大使麥克弗爾（Michael McFaul）表示：「如果你（川普）毫無準備就參加會晤，可能會被普丁擺一道。峰會是為了增進美國國家利益，是達成目標的手段，但我有時覺得川普把會晤本身當成目的。」

    川普政府一位國家安全官員承認，達成和平協議並非易事，畢竟交戰方之一的烏克蘭總統澤倫斯基不會出席會談，而他拒絕將遭非法吞併的領土讓給俄國。他說，第三方可以做任何他們想做的事情，但最重要的是，普廷和澤倫斯基必須能就一些根本性問題達成共識。

    外交政策專家警告，川普與精明的談判高手普廷同桌共談，可能會被誘惑支持一項瓜分烏克蘭的和平協議。麥克弗爾即擔心，川普會急於讓自己看起來像個和平締造者，會說出「是的，這聽起來是個好主意」。例如，當普廷說頓內茨克州一直是俄國的一部分，川普會回「你說得對」。

    據了解，在普廷交由川普特使魏科夫帶回白宮的停火方案中，即提出烏軍撤出烏東頓內茨克州，讓俄國完全控制頓內茨克和盧甘斯克兩州，才答應停火。

    麥克弗爾表示，「普廷擅長編造故事，他了解自己國家的歷史，並且能夠引人入勝地加以講述。這正是川普總統必須做好準備的部分，他的團隊也必須幫他做好準備」。

    前美國駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）則提到另一個可能性是，普廷試圖進一步拖延川普，承諾做出他無意做出的讓步，希望能鞏固戰場上的成果，接著繼續戰鬥，繼續殺害烏克蘭人。

    無論結果如何，藉由這次「雙普會」，普廷至少已獲得象徵性的勝利，即在他被國際社會唾棄之際，他獲得一個巨大而耀眼的外交舞台。麥克弗爾直言，在大多數民主國家眼中，普廷就是一個流氓帝國主義獨裁者，但透過與川普會面，他就披上合法的外衣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播