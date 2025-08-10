前美駐俄大使：普廷很會「講故事」 川普要小心被牽著鼻子走

川普與普廷2019年6月在日本大阪舉行的G20峰會期間會面。（法新社檔案照）

2025/08/10 15:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普1月上任以來一個未兌現的承諾是，他將藉由一次迅速的外交妙招，結束俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭。無論川普如何發出威脅、施加壓力，飛彈和砲彈仍持續落在烏克蘭土地上，無辜傷亡仍在增加。分析指出，川普15日與普廷的會晤，是他在第2任期內最大的一步棋之一，可能帶來難以捉摸的突破，也可以平息選民對他的疑慮。

《美國國家廣播公司》（NBC）10日分析，川普和普廷15日在對川普更友好的「紅州」阿拉斯加舉行峰會，相當於川普第2任最大的一步棋之一。川普主辦這場會晤提升人們對他將停止戰爭的期望，但這場會晤隱藏許多陷阱，普廷明瞭領土問題，川普則擁有經濟和軍事優勢，如何創造長久和平並維護烏克蘭的獨立，將考驗川普引以為傲的交易技巧。

在歐巴馬政府任職的前美駐俄大使麥克弗爾（Michael McFaul）表示：「如果你（川普）毫無準備就參加會晤，可能會被普丁擺一道。峰會是為了增進美國國家利益，是達成目標的手段，但我有時覺得川普把會晤本身當成目的。」

川普政府一位國家安全官員承認，達成和平協議並非易事，畢竟交戰方之一的烏克蘭總統澤倫斯基不會出席會談，而他拒絕將遭非法吞併的領土讓給俄國。他說，第三方可以做任何他們想做的事情，但最重要的是，普廷和澤倫斯基必須能就一些根本性問題達成共識。

外交政策專家警告，川普與精明的談判高手普廷同桌共談，可能會被誘惑支持一項瓜分烏克蘭的和平協議。麥克弗爾即擔心，川普會急於讓自己看起來像個和平締造者，會說出「是的，這聽起來是個好主意」。例如，當普廷說頓內茨克州一直是俄國的一部分，川普會回「你說得對」。

據了解，在普廷交由川普特使魏科夫帶回白宮的停火方案中，即提出烏軍撤出烏東頓內茨克州，讓俄國完全控制頓內茨克和盧甘斯克兩州，才答應停火。

麥克弗爾表示，「普廷擅長編造故事，他了解自己國家的歷史，並且能夠引人入勝地加以講述。這正是川普總統必須做好準備的部分，他的團隊也必須幫他做好準備」。

前美國駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）則提到另一個可能性是，普廷試圖進一步拖延川普，承諾做出他無意做出的讓步，希望能鞏固戰場上的成果，接著繼續戰鬥，繼續殺害烏克蘭人。

無論結果如何，藉由這次「雙普會」，普廷至少已獲得象徵性的勝利，即在他被國際社會唾棄之際，他獲得一個巨大而耀眼的外交舞台。麥克弗爾直言，在大多數民主國家眼中，普廷就是一個流氓帝國主義獨裁者，但透過與川普會面，他就披上合法的外衣。

