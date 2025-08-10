為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    可能列席「雙普會」？ 白宮考慮邀澤倫斯基訪問阿拉斯加

    川普（中）與普廷（左）確定15日在阿拉斯加舉行會談，現在傳出白宮也打算邀請澤倫斯基（右）訪阿拉斯加，但會否參加會談仍不清楚。（法新社）

    川普（中）與普廷（左）確定15日在阿拉斯加舉行會談，現在傳出白宮也打算邀請澤倫斯基（右）訪阿拉斯加，但會否參加會談仍不清楚。（法新社）

    2025/08/10 14:47

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普和俄羅斯總統普廷15日將在阿拉斯加討論烏俄戰爭停止的可能性，烏克蘭總統澤倫斯基的角色格外受矚。《美國國家廣播公司》（NBC）10日披露，白宮正在考慮邀請澤倫斯基訪問阿拉斯加。

    一名美國高階官員和三名了解內部討論情況的人士透露，白宮正在討論是否邀請澤倫斯基訪問阿拉斯加，最終計畫尚未定案，還不清楚澤倫斯基是否會前往參加川普與普廷的會談，但這「絕對」有可能，「每個人都非常希望此事能夠發生」。

    當被問及美國是否已正式邀請澤倫斯基訪問阿拉斯加時，一位白宮高階官員表示，「（川普）總統仍願意與兩位領袖舉行三邊峰會。目前，白宮正專注於籌劃普廷總統要求的雙邊會晤」。機府當局尚未回應置評請求。

    川普8日宣布，他將於8月15日在阿拉斯加與普廷會面，以推動烏克蘭停火。白宮最初將普廷與澤倫斯基的會面當成川普與普廷會晤的條件，但川普後來表示，這不是先決條件。

    一名了解會談情況的人士表示，如果澤倫斯基前往阿拉斯加，目前尚不清楚他是否會與普廷「共處一室」。

    普廷近日與魏科夫會面時，提出一項結束戰爭的方案，內容包括允許俄國保留大片佔領的烏克蘭領土。澤倫斯基9日堅決表示，烏克蘭人「不會將自己的土地拱手讓給佔領者」。川普則表示，俄國和烏克蘭之間「將進行一些領土交換，以造福雙方」。

