    首頁　>　國際

    專騙中國人！芭達雅千萬豪宅藏高利貸窟 26名中國嫌落網

    26名中國人因涉嫌從事高利貸業務而被泰國芭達雅警方逮捕。（擷取自泰國第2警區/FB）

    26名中國人因涉嫌從事高利貸業務而被泰國芭達雅警方逮捕。（擷取自泰國第2警區/FB）

    2025/08/10 15:25

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國警方近日在芭達雅一棟豪宅逮捕26名涉嫌經營高利貸業務的中國人，當場查扣大量手機、會計文件與現金。

    綜合泰媒報導，芭達雅警方8日突襲當地一棟市值約1000萬泰銖（約新台幣900萬元）的單層豪宅，屋內設有高牆圍欄與監視器。警方進入後發現，共有25名男性與1名女性中國籍人士，大多持旅遊或學生簽證入境，卻無工作許可，另有2人逾期居留。

    調查顯示，該團體主要針對居住在泰國境外的中國公民提供網路借貸服務，利率高達每月60%。警方現場查扣兩台筆記型電腦、52支手機、77份中文會計文件及80300泰銖（約新台幣7.4萬元）現金。

    警方表示，嫌疑人將面臨多項指控，包括無證經營信貸業務、非法從事職業及無工作許可工作，其中兩人還涉及簽證逾期。所有人員與查扣物證已移送芭達雅警局，後續將依泰國法律辦理。

    泰國警方查獲2台筆電、52支手機、77份中文會計文件及8萬多元泰銖現金。（擷取自泰國第2警區/FB）

    泰國警方查獲2台筆電、52支手機、77份中文會計文件及8萬多元泰銖現金。（擷取自泰國第2警區/FB）

