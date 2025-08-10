華爾街日報：中國外長接班人劉建超 7月底返北京被帶走訊問

劉建超被視為中國外長熱門人選，但傳出7月底返北京後就被調查。（法新社）

2025/08/10 14:38

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》9日獨家引述知情人士披露，曾被視為中國外交部長人選的現任中共中央對外聯絡部（中聯部）部長劉建超，上月底結束外訪行程返回北京後就被當局帶走訊問，原因尚不明朗。

據報導，現年61歲的劉建超是資深外交官，曾任中國國家預防腐敗局（2018年併入國家監察委員會）副局長一職，目前擔任中聯部部長，負責中共與外國政黨、政治組織的來往與聯繫工作。劉建超7月下旬出訪新加坡、南非及阿爾及利亞後返回北京，迄今下落不明，傳出已被帶走調查。中聯部網站仍將劉建超列為部長。

接近中國外交決策機構的人士透露，劉建超的缺席可能會削弱北京的外交專業知識，中國國家主席習近平在人事任命上愈來愈傾向政治忠誠度。這是前中國外交部長秦剛2023年遭解職以來，目前已知涉及中國外交官的最高層級調查。

在習近平整肅大旗頻揮下，中共黨內執法人員已將數十名高階官員撤職。自習近平2012年上台以來，已有超過620萬人遭處分，罪名包括貪腐、怠於政務及洩漏國家機密等。

接觸過劉建超的人士稱，劉自稱熱愛高爾夫，經常打小白球，但隨著習近平推出一系列禁奢令後，他很可能已停止打球。其中一些人士透露，劉建超的兒子曾在美國金融業工作，現在定居於中國。

劉建超憑藉在外交界的經驗和資歷，一度被認為是出任中國外長的熱門人選。劉建超去年年初訪問華府和紐約期間，因對穩定美中關係的必要性釋出積極訊號而受到讚譽。一位美國官員直言，「中國人基本上是在告訴我們，他將成為下任外長。」

劉建超2018年任中央外事工作委員會辦公室副主任後，2022年獲命為中聯部部長，隨後被提拔為中共中央委員會委員，出訪頻繁，期間訪問美國和其他西方民主國家，而此前中聯部部長通常不會去這些國家。

