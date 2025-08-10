為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    英國核彈基地驚傳放射性污水多次外洩 當局稱不會危害健康

    英國庫爾波特核彈基地傳出水管曾多次爆裂，導致放射性污水洩漏到附近的隆湖。圖為搭載三叉戟核彈的英國先鋒級潛艦。（歐新社）

    英國庫爾波特核彈基地傳出水管曾多次爆裂，導致放射性污水洩漏到附近的隆湖。圖為搭載三叉戟核彈的英國先鋒級潛艦。（歐新社）

    2025/08/10 14:44

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇格蘭地區庫爾波特（Coulport）核彈基地，負責將核彈頭安裝在三叉戟飛彈並部署到先鋒級核潛艦上，孰料本月解密文件顯示基地水管由於老舊問題曾多次爆裂，導致放射性污水洩漏到附近的隆湖（Loch Long，南端和不列顛群島最大海灣克萊德灣相連），英國當局對此強調這些污水的放射性物質濃度非常低，不會對人體健康造成影響。

    《衛報》報導，蘇格蘭環保署（Scottish Environment Protection Agency，SEPA）編寫了這些保密文件，並且和英國國防部竭力避免對外公開，經過媒體界6年來的爭取後，蘇格蘭資訊專員漢彌爾頓（David Hamilton）今年6月裁定大部分文件需解密，但國防部推託還要再花時間審核，因此直到8月才公開。

    文件顯示，庫爾波特核彈基地2010年發生過1次管線破裂，2019年又發生2次，在2019年8月那次有大量水源外洩，淹沒了一處核武加工區成為了低濃度的含氚污水，並被排放到了隆湖，SEPA指稱這次洩漏不會危害人體健康。

    經過內部調查後，英國國防部於2020年3月承諾採取23項改進措施，防止類似狀況再度出現。不過，2021年又發生了2起管線爆裂事件，其中1起是在含有放射性物質的區域。SEPA再度展開調查後，直指23項措施進度過慢且遭到拖延，顯示出海軍基地在管理方面存在缺陷。

    據了解，由於庫爾波特屬於軍事基地，因此不受民間污染法規的約束，SEPA則強調他們還是有要求庫爾波特在符合環境法規的情況下運作，並且自2021年外洩後已在管理和維護方面取得顯著進步，沒有再發生類似事件。

    另外，英國核潛艦從1960年代以來，一直部署在鄰近的加爾湖（Gare Loch）旁法斯蘭（Faslane）海軍基地，SEPA每年都會公布庫爾波特和法斯蘭的放射性排放資料、環境影響評估，並強調從結果來看不需特別監控。

    不過，倫敦國防智庫Basic核武專家庫倫（David Cullen）痛斥，如此多次的放射性污水外洩事件讓人感到震驚，當局試圖掩蓋的行為也令人憤怒。

    庫倫表示，國防部近10年來在庫爾波特、法斯蘭的基礎設施方面投入了20億英鎊（約新台幣804億元），但整個管理系統顯然並不太完整，這就是缺乏外界監督的後果。

    英國庫爾波特所在位置。（圖擷自Google地圖）

    英國庫爾波特所在位置。（圖擷自Google地圖）

