「垃圾DNA」藏天機！ 古老病毒竟是人類演化「關鍵開關」

2025/08/10 13:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕人類基因組中，約有8%是數百萬年來嵌入我們遺傳密碼中的古老病毒殘骸。這些過去被貶斥為「垃圾DNA」的序列，一項新研究證實，它們在人類早期發育階段扮演著關鍵的基因調控角色，甚至可能與我們的演化息息相關。

根據美國有線電視新聞網 （CNN） 報導，這些古老病毒殘骸存在於被稱為「轉座元件」（transposable elements, TEs） 或「跳躍基因」的DNA片段中，佔據了近半數的遺傳物質。由京都大學與中國科學院上海免疫與感染研究所等機構組成的國際團隊，透過對TEs進行測序，發現了其在基因調控中隱藏的模式。

研究聚焦於一組名為MER11的靈長類轉座元件，並鑑定出4個前所未見的亞家族。其中，最新整合進基因組的MER11_G4亞家族，被發現在人類幹細胞與早期神經細胞中，具有「強大的基因表現活化能力」。此發現表明，這個源自古老病毒的TE亞家族，在人類早期發育中扮演重要角色，能顯著影響基因如何回應發育信號或環境線索。

加州大學柏克萊分校分子生物學家賀林博士指出，雖然我們的基因組已發展出控制這些古老病毒的機制，但「一些古老病毒能成為我們的一部分，為基因組創新提供原料」。

這項發表於《科學進展》（Science Advances） 的研究，也為理解人類演化提供了新視角。研究人員發現，MER11亞家族在不同動物基因組中的演化路徑各不相同，促成了人類、黑猩猩與獼猴之間的生物學差異。

德國萊布尼茲老化研究所計算生物學家霍夫曼博士 （Dr. Steve Hoffmann） 評論道：「這項研究也凸顯了，對於一度被誹謗為『分子級白食客』（molecular freeloader） 的DNA，我們還有多少需要學習。」他認為，更深入地理解基因組調控，將有助於發現新穎的治療方法與干預措施。

