英國10歲女童遭父親凌虐致死 生前住蒙古包用杯子洗澡

2025/08/10 13:02

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名10歲女童近日遭父親凌虐，被活活折磨至死，據了解，該女童生前居住的環境極其惡劣，不僅住在髒亂的蒙古包，就連洗澡也是用杯子裝水沖洗。

據《每日星報》報導，英國10歲女童麗貝卡（Rebekah Baptiste）的遺體於7月底在高速公路上被警方發現，當時她身上有多處瘀傷，甚至腳指甲都出現脫落，警方調查後，以謀殺、綁架與虐待兒童3項罪名逮捕麗貝卡的父親以及其女友。

檢察官後續在法庭上表示，麗貝卡身上傷勢嚴重，且明顯營養不良，認定其家屬有虐待的行為。根據調查，麗貝卡曾要求學校老師不要讓她回家，甚至一度從2樓高的公寓跳下逃跑，但即便發生這些事情，還是沒有人採取任何措施來幫助她。

隨著案件偵辦，麗貝卡去世前的生活環境也一一被揭露，警方報告指出，當時麗貝卡父親搬家到一個供電有限的蒙古包，這使得她只能使用杯子洗澡。據鄰居透露，麗貝卡還會被要求連續數小時不喝水繞著其他房子跑步，其父親把這行為當作是1種懲罰手段。

最新調查報告顯示，麗貝卡最終是因腦死而離世，死前有腦出血或腦損傷的跡象，目前對於其父親及女友的審判仍在進行中。

