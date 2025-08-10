為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    英國10歲女童遭父親凌虐致死 生前住蒙古包用杯子洗澡

    英國10歲女童遭父親凌虐致死，生前住在供電有限的蒙古包，示意圖。（路透）

    2025/08/10 13:02

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國1名10歲女童近日遭父親凌虐，被活活折磨至死，據了解，該女童生前居住的環境極其惡劣，不僅住在髒亂的蒙古包，就連洗澡也是用杯子裝水沖洗。

    《每日星報》報導，英國10歲女童麗貝卡（Rebekah Baptiste）的遺體於7月底在高速公路上被警方發現，當時她身上有多處瘀傷，甚至腳指甲都出現脫落，警方調查後，以謀殺、綁架與虐待兒童3項罪名逮捕麗貝卡的父親以及其女友。

    檢察官後續在法庭上表示，麗貝卡身上傷勢嚴重，且明顯營養不良，認定其家屬有虐待的行為。根據調查，麗貝卡曾要求學校老師不要讓她回家，甚至一度從2樓高的公寓跳下逃跑，但即便發生這些事情，還是沒有人採取任何措施來幫助她。

    隨著案件偵辦，麗貝卡去世前的生活環境也一一被揭露，警方報告指出，當時麗貝卡父親搬家到一個供電有限的蒙古包，這使得她只能使用杯子洗澡。據鄰居透露，麗貝卡還會被要求連續數小時不喝水繞著其他房子跑步，其父親把這行為當作是1種懲罰手段。

    最新調查報告顯示，麗貝卡最終是因腦死而離世，死前有腦出血或腦損傷的跡象，目前對於其父親及女友的審判仍在進行中。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

