駕勞斯萊斯撞毀賓士！澳洲23歲謎樣華裔女 傳「紅三代」身價上兆

澳洲華裔女子楊蘭蘭（右）駕駛勞斯萊斯撞賓士後，在疑似保鑣的陪同下離開警局。（擷取自X，本報合成）

2025/08/10 13:27

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨高級住宅區玫瑰灣（Rose Bay）日前發生嚴重車禍，涉嫌肇事的23歲華裔女子楊蘭蘭（LanLan Yang）駕駛價值約台幣3000萬元的Tiffany藍勞斯萊斯休旅車正面對撞一輛賓士，造成對方、澳洲電台主持人桑迪蘭茲（Kyle Sandilands）專職司機普拉薩拉斯（George Plassaras）重傷截肢。她拒絕接受警方酒測，又傳出生活極度奢華、背景成謎，引發媒體與華人社群熱議。

綜合外媒報導，這起事故發生於7月26日凌晨3時30分許，駕駛勞斯萊斯的楊蘭蘭並未受傷，但賓士車頭全毀，賓士司機普拉薩拉斯身受重傷，不僅骨盆破裂、脾臟出血、脊椎與肋骨多處斷裂，右髖與右腿也遭截肢。

請繼續往下閱讀...

楊蘭蘭事發後一度駕車離開，隨後返回現場自首。她身上飄散出濃濃酒味，因涉嫌酒駕當場被警方逮捕，在初步酒測未通過後，拒絕進一步呼氣測試，被捕後仍保持緘默。外界盛傳她在幾分鐘內便湊得高額保釋金，而保釋條件包括晚上8點到早上6點不能駕車離開其豪宅，15日將出庭受審。

媒體調查發現，楊蘭蘭住在雪梨價值數百萬澳元的頂級豪宅，車庫裡除肇事的Tiffany藍勞斯萊斯外，還有一輛白色勞斯萊斯幻影敞篷車，車內更陳列大量限量的Labubu玩偶。據說她出門常有司機、助理隨行，總是身穿香奈兒、迪奧等名牌限量款，手拎愛馬仕限量包。

鄰居形容她個性害羞，鮮少與人交談，從未見過她出門工作，財富來源成謎。

媒體追查後發現，楊蘭蘭並無任何公開社群帳號，幾乎沒有任何數位足跡，也未在當地註冊公司、登記房產，神秘背景讓外界相當好奇。

事件傳回中國後，網路盛傳她是涉足澳洲鐵礦與中國交易的「紅三代」，身家上兆人民幣，但未獲證實。有熟識者則稱她並非權貴後代，而是多年經商致富，強調中國富人在北美、澳洲並不罕見。

