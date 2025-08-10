為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國防部長轉發保守派教會言論 聲稱女性不該有投票權

    美國防部長赫格塞斯8日在社群平台轉發1則報導，引起網友熱議，資料照。（彭博）

    美國防部長赫格塞斯8日在社群平台轉發1則報導，引起網友熱議，資料照。（彭博）

    2025/08/10 12:22

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）8日在社群平台轉發了1則相較保守的基督教流派報導影片，而該教會多位牧師曾公開表示，女性不應該被賦予投票權。

    據《美聯社》報導，赫格塞斯在社群平台X（原推特）上轉發了1則CNN報導，該報導深入訪問改革福音派教會（CREC）聯合創始人威爾遜（Doug Wilson），而影片中的部分片段引起爭議，1位牧師主張應廢除憲法給予婦女的投票權，另1位牧師則指出應以家庭為單位進行投票。

    赫格塞斯在轉發這則貼文時還寫下：「基督的一切賦予了生命的一切」，這則貼文目前共獲得超過1.5萬個讚以及2400個轉發，底下有網友同意該教會牧師的觀點，但也有人對國防部長公開宣傳基督教傳統民族主義思想感到質疑。據了解，該主義為較為保守傳統的基督教流派，強調女性為男性的附屬品，不應享有投票權。

    國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）對此聲稱，赫格塞斯是CREC的信徒之一，他對於威爾遜的著作以及所解釋的聖經內容十分欣賞。而威爾遜也在CNN這則報導提到，希望美國能成為1個「基督國」，甚至期待著世界能變成1個「基督世界」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播