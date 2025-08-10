美國防部長轉發保守派教會言論 聲稱女性不該有投票權

美國防部長赫格塞斯8日在社群平台轉發1則報導，引起網友熱議，資料照。（彭博）

2025/08/10 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）8日在社群平台轉發了1則相較保守的基督教流派報導影片，而該教會多位牧師曾公開表示，女性不應該被賦予投票權。

據《美聯社》報導，赫格塞斯在社群平台X（原推特）上轉發了1則CNN報導，該報導深入訪問改革福音派教會（CREC）聯合創始人威爾遜（Doug Wilson），而影片中的部分片段引起爭議，1位牧師主張應廢除憲法給予婦女的投票權，另1位牧師則指出應以家庭為單位進行投票。

赫格塞斯在轉發這則貼文時還寫下：「基督的一切賦予了生命的一切」，這則貼文目前共獲得超過1.5萬個讚以及2400個轉發，底下有網友同意該教會牧師的觀點，但也有人對國防部長公開宣傳基督教傳統民族主義思想感到質疑。據了解，該主義為較為保守傳統的基督教流派，強調女性為男性的附屬品，不應享有投票權。

國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）對此聲稱，赫格塞斯是CREC的信徒之一，他對於威爾遜的著作以及所解釋的聖經內容十分欣賞。而威爾遜也在CNN這則報導提到，希望美國能成為1個「基督國」，甚至期待著世界能變成1個「基督世界」。

All of Christ for All of Life. https://t.co/QqXhqZFStv — Pete Hegseth （@PeteHegseth） August 8, 2025

