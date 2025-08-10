公安局收到屎！江油民眾遭鎮壓 網民怒訂「超臭牛糞」快遞

中國網民以創意手法抗議當局暴力鎮壓。左圖為公安部宣傳片遭「四川加油」彈幕洗版；右圖則顯示有民眾網購牛糞，並將收件地址設為江油市公安局。（圖／網路截圖）

〔編譯陳成良／綜合報導〕被中國網友稱為「江油小六四」的警民衝突事件，在當局暴力鎮壓與網路封鎖後，民怨不僅未平息，反而以更具創意的羞辱性手段延燒。根據《新唐人電視台》報導，繼先前灌爆中國領導人習近平的影片後，憤怒的網民近日更發起網路下單行動，直接為江油市警察局訂購了新鮮的「超臭牛糞」與《憲法》，以此諷刺其暴力執法與知法犯法。

這起事件的導火線，源於今年7月四川江油市一名14歲少女遭霸凌並被拍下影片的惡性案件。然而，江油警方在8月4日的通報中，僅稱受害者為「輕傷」，並對施暴者採「批評教育」，這種大事化小的處理方式，徹底引爆了當地民眾的怒火，數千人走上街頭，圍堵市政府要求伸張正義。

面對群情激憤的民眾，當局隨即調派大批特警與武警，對手無寸鐵的示威者進行暴力鎮壓，許多人被打得頭破血流，大量市民遭到逮捕。事後，當局更在網路上展開全面封鎖，將「江油」設為敏感詞，並刪除所有相關影片，企圖以高壓維穩手段，將這起事件從集體記憶中抹去。

然而，官方的暴力與噤聲，卻激發了中國網民更強烈的反抗。在街頭抗議遭鎮壓後，大批網友轉戰網路，先是湧入影音平台「B站」，在習近平過去高喊「中國人不打中國人」的宣傳影片下，留言瘋狂洗版諷刺，迫使站方最終將留言區「直接清空」，一則留言都不留。

在留言被刪後，網民的抗爭手段再度升級。社群媒體上近日流傳的訂單截圖顯示，有民眾以江油市警察局為收件地址，在京東商城訂購了《憲法》，諷刺其執法犯法；更有人訂購了園藝用的「新鮮超臭牛糞」，以表達對其行徑的極度鄙夷。這種「創意式不服從」，已成為中國民眾在言論審查下的新型態抗爭。

報導指出，從街頭的鮮血，到網路的洗版，再到一坨充滿羞辱意味的牛糞，江油事件的持續延燒，再次凸顯了在習近平的高壓統治下，官逼民反的怒火，已非單純的刪文封鎖所能平息。

