屋主嚇壞！天降隕石砸穿屋頂 科學家鑑定後驚：比地球還老

今年6月26日白天，一顆火球般的流星劃過美國喬治亞州上空。其碎片最終擊中一處民宅，經鑑定後發現其年齡比地球還古老。（圖擷取自YouTube影片）

2025/08/10 10:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕今年夏天，一顆擊穿美國喬治亞州一處民宅屋頂的隕石，經科學家鑑定，其年齡竟比地球本身還要古老約2000萬年。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網 （CBS News） 報導，這起事件源於6月26日白天一場劃過天際的神秘火球，當時美國航太總署 （NASA） 稱，該流星在喬治亞州上空爆炸，產生了居民聽到的巨響。

喬治亞大學行星地質學家哈里斯 （Scott Harris） 在檢視了從屋主那裡取得的23克隕石碎片後，有了驚人發現。這塊如櫻桃番茄大小的石塊，像子彈般擊中屋頂，並在地板上留下凹痕。哈里斯透過顯微鏡分析，結論是這塊隕石形成於45.6億年前，比地球古老約2000萬年。

哈里斯分析，這塊隕石屬於火星與木星之間主小行星帶中的一個小行星群，科學家如今認為，該群體源於約4.7億年前一顆更巨大的小行星解體。

研究團隊計畫向隕石學會命名委員會提交研究結果，並提議以其墜落地點，將其命名為「麥克多諾隕石」（McDonough Meteorite）。這是喬治亞州回收的第27顆隕石。哈里斯表示：「過去這種事數十年一遇，現在拜現代科技與熱心公眾之賜，我們將能回收越來越多隕石。」

圖為從喬治亞州民宅回收的隕石碎片。科學家分析這些石塊後，證實其年齡高達45.6億年，比地球本身還要古老約2000萬年。（圖：喬治亞大學）

