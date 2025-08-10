夏末最終滿月登場！「鱘魚月」點亮全球夜空

2025年夏季最後一輪滿月「鱘魚月」，於8月9日在土耳其伊斯坦堡的加拉達石塔後方升起，構成一幅結合古蹟與天文的壯麗景象。（法新社）

2025/08/10 10:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕2025年夏季的最後一輪滿月，即「鱘魚月」（Sturgeon Moon），已於本週末 （8月9日、10日） 升起，點亮全球夜空。根據《今日美國報》（USA Today） 報導，本次滿月已於美東時間9日上午4時（台灣時間9日下午4時）前達到峰值，世界各地的觀星愛好者與民眾，均有幸目睹了這場夏末的天文盛事。

「鱘魚月」是8月滿月的俗稱。根據《BBC天空於夜雜誌》（Sky at Night Magazine） 的背景資料，其名源於北美原住民傳統，因夏末是北美五大湖區鱘魚最為肥美的時節。這輪滿月也象徵著季節更迭，預示著秋季與更長的觀星夜晚即將到來。

請繼續往下閱讀...

此次「鱘魚月」的一大觀賞亮點，是奇特的「月球錯覺」（Moon illusion） 現象。許多觀測者回報，當月亮於8日、9日晚間低懸在地平線時，因地面景物對比，其視覺上顯得異常巨大，蔚為奇觀。

全球多地均捕捉到「鱘魚月」的美景。在義大利米蘭，滿月在知名建築師設計的塔樓後方升起；在土耳其伊斯坦堡，它高掛於蘇丹艾哈邁德清真寺 （又稱藍色清真寺） 之上；甚至在地中海中部，都有民眾記錄下月落的景象。

《BBC天空於夜雜誌》指出，滿月也是觀測「月球輻射紋」（lunar rays） 的最佳時機。這些由古代隕石撞擊噴發物形成的亮線，在陽光直射下格外清晰，其中最著名的來自第谷坑 （Tycho crater）。當「鱘魚月」落下後，月光影響將減弱，也為8月中下旬登場的「行星遊行」拉開序幕。

8月9日，2025年夏季的最後一輪滿月「鱘魚月」，在科威特市上空升起。當月亮低懸於地平線時，因大氣層散射，常會呈現出壯麗的深橘或紅色調。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法