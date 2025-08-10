為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    夏末最終滿月登場！「鱘魚月」點亮全球夜空

    2025年夏季最後一輪滿月「鱘魚月」，於8月9日在土耳其伊斯坦堡的加拉達石塔後方升起，構成一幅結合古蹟與天文的壯麗景象。（法新社）

    2025年夏季最後一輪滿月「鱘魚月」，於8月9日在土耳其伊斯坦堡的加拉達石塔後方升起，構成一幅結合古蹟與天文的壯麗景象。（法新社）

    2025/08/10 10:31

    〔編譯陳成良／綜合報導〕2025年夏季的最後一輪滿月，即「鱘魚月」（Sturgeon Moon），已於本週末 （8月9日、10日） 升起，點亮全球夜空。根據《今日美國報》（USA Today） 報導，本次滿月已於美東時間9日上午4時（台灣時間9日下午4時）前達到峰值，世界各地的觀星愛好者與民眾，均有幸目睹了這場夏末的天文盛事。

    「鱘魚月」是8月滿月的俗稱。根據《BBC天空於夜雜誌》（Sky at Night Magazine） 的背景資料，其名源於北美原住民傳統，因夏末是北美五大湖區鱘魚最為肥美的時節。這輪滿月也象徵著季節更迭，預示著秋季與更長的觀星夜晚即將到來。

    此次「鱘魚月」的一大觀賞亮點，是奇特的「月球錯覺」（Moon illusion） 現象。許多觀測者回報，當月亮於8日、9日晚間低懸在地平線時，因地面景物對比，其視覺上顯得異常巨大，蔚為奇觀。

    全球多地均捕捉到「鱘魚月」的美景。在義大利米蘭，滿月在知名建築師設計的塔樓後方升起；在土耳其伊斯坦堡，它高掛於蘇丹艾哈邁德清真寺 （又稱藍色清真寺） 之上；甚至在地中海中部，都有民眾記錄下月落的景象。

    《BBC天空於夜雜誌》指出，滿月也是觀測「月球輻射紋」（lunar rays） 的最佳時機。這些由古代隕石撞擊噴發物形成的亮線，在陽光直射下格外清晰，其中最著名的來自第谷坑 （Tycho crater）。當「鱘魚月」落下後，月光影響將減弱，也為8月中下旬登場的「行星遊行」拉開序幕。

    8月9日，2025年夏季的最後一輪滿月「鱘魚月」，在科威特市上空升起。當月亮低懸於地平線時，因大氣層散射，常會呈現出壯麗的深橘或紅色調。（法新社）

    8月9日，2025年夏季的最後一輪滿月「鱘魚月」，在科威特市上空升起。當月亮低懸於地平線時，因大氣層散射，常會呈現出壯麗的深橘或紅色調。（法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播