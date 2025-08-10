海地中部黑幫猖獗 政府宣布進入三個月緊急狀態

代理國家警察局長帕萊森（左2）表示，將會為全國各地提供優質安全保障。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕海地政府9日宣布，由於中部地區黑幫猖獗，時常對當地民眾進行騷擾，甚至會殺害農民以獲取田地，因此將會在該地進行為期3個月的緊急狀態。

綜合外媒報導，海地中部因盛產稻米而有「稻籃」的美稱，但近年當地居民不斷遭受黑幫攻擊，據統計，自2024年10月至2025年6月期間就有1000多人被殺，這些黑幫攻擊的理由是為獲取居民的田地。

針對此問題，海地政府9日表示，將會在該地實施3個月的緊急狀態，而在此前，8日也將未有效壓制黑幫分子的國家警察局長諾米爾（Rameau Normil）撤職，改由前國家安全局長帕萊森（Vladimir Paraison）接任國家警察局長，他在上任當天指出，我們將為全國每個角落提供安全保障。。

據了解，海地國內黑幫攻擊居民的事件引起聯合國的關注，因此也對海地資金短缺的警察、軍隊系統展開支援，但由於這些補給有限，因此還是被認為難以大規模行動。不過當地議會主席聖西爾 （Laurent Saint-Cyr）提到，包含更換國家警察長在內，政府所有的舉動都是為了讓民眾更加安全。

