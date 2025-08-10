為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    疑對疫苗心生不滿槍擊美國CDC大樓 槍戰後犯嫌及1員警身亡

    槍手疑似對Covid-19疫苗心生不滿，朝CDC總部開槍，CDC總部大樓窗戶出現多個彈孔。（歐新社）

    槍手疑似對Covid-19疫苗心生不滿，朝CDC總部開槍，CDC總部大樓窗戶出現多個彈孔。（歐新社）

    2025/08/10 11:14

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於美國喬治亞州亞特蘭大市的美國疾病管制與預防中心（CDC）8日下午發生槍擊案，一名槍手在CDC總部外開槍，整起事件造成一名員警死亡，槍手也當場身亡。

    綜合外媒報導，此事件發生在8日下午4點50分，槍手前往CDC大樓對面的埃莫里大學（Emory University）校區藥局2樓，朝著CDC大樓正門連開多槍，CDC大樓窗戶出現多個彈孔，迪卡爾布郡（DeKalb County）警方接獲報案後，派員前往現場，在藥局2樓發現槍手，並與其交火。

    警方表示，槍手是30歲的男子懷特（Patrick Joseph White），懷特被發現時已死於槍傷，目前還無法確定警方開火擊斃還是懷特自戕所為。

    警方提到，罹難的員警是迪卡爾布郡警的羅斯（David Rose）警官，他在接獲槍擊報告後趕往現場，卻不幸中槍倒地。當地官員在8日晚間的記者會中提到，羅斯雖被緊急送醫，最後仍宣告不治。

    警方初步調查推估，槍手懷特可能是將自身疾病或是家屬疾病歸因於Covid-19疫苗，因此決定犯案，朝CDC大樓開槍。至於槍手詳細犯案原因，仍有待警方進一步調查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播