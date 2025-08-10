疑對疫苗心生不滿槍擊美國CDC大樓 槍戰後犯嫌及1員警身亡

槍手疑似對Covid-19疫苗心生不滿，朝CDC總部開槍，CDC總部大樓窗戶出現多個彈孔。（歐新社）

2025/08/10 11:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於美國喬治亞州亞特蘭大市的美國疾病管制與預防中心（CDC）8日下午發生槍擊案，一名槍手在CDC總部外開槍，整起事件造成一名員警死亡，槍手也當場身亡。

綜合外媒報導，此事件發生在8日下午4點50分，槍手前往CDC大樓對面的埃莫里大學（Emory University）校區藥局2樓，朝著CDC大樓正門連開多槍，CDC大樓窗戶出現多個彈孔，迪卡爾布郡（DeKalb County）警方接獲報案後，派員前往現場，在藥局2樓發現槍手，並與其交火。

警方表示，槍手是30歲的男子懷特（Patrick Joseph White），懷特被發現時已死於槍傷，目前還無法確定警方開火擊斃還是懷特自戕所為。

警方提到，罹難的員警是迪卡爾布郡警的羅斯（David Rose）警官，他在接獲槍擊報告後趕往現場，卻不幸中槍倒地。當地官員在8日晚間的記者會中提到，羅斯雖被緊急送醫，最後仍宣告不治。

警方初步調查推估，槍手懷特可能是將自身疾病或是家屬疾病歸因於Covid-19疫苗，因此決定犯案，朝CDC大樓開槍。至於槍手詳細犯案原因，仍有待警方進一步調查。

