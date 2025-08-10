為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    海外反共人士串連發布反抗宣言 力促推翻中國專制

    中國海外反共人士全球串連，8日起陸續在紐約、華府、倫敦及東京等各大城市發布「全民反抗運動宣言」。（圖擷取自X平台China Action）

    中國海外反共人士全球串連，8日起陸續在紐約、華府、倫敦及東京等各大城市發布「全民反抗運動宣言」。（圖擷取自X平台China Action）

    2025/08/10 07:51

    〔中央社〕中國海外反共人士全球串連，陸續在紐約、華府、倫敦及東京等各大城市發布「全民反抗運動宣言」，盼喚起中國國內民眾團結抗爭，推翻專制政權，促進中國民主化。宣言也直批中共武力威嚇台灣等舉措。

    由中國行動（China Action）和公民抵抗協會聯合主辦的「全民反抗運動宣言」全球發布儀式，昨天起一連2天陸續在紐約、華府、洛杉磯、舊金山、倫敦、柏林、雪梨、多倫多及東京等各大城市登場。

    華府場次於今早在美國國會大廈前舉行，約10名旅居大華府地區的中國人士舉著寫有「時間到了，滾球」、「阻止中共，解放中國」（Stop CCP, Free China）標語的布條，高喊「共產黨滾球」、「習近平下台」等口號表達訴求。

    主責華府這場活動的楊子立接受中央社記者訪問表示，希望藉此活動喚起中國國內民眾團結，「奮起抗爭」，以最終促進中國民主化。

    在場人士也宣讀宣言表示，該是時候，採取行動終結專制，開創自由、民主的新紀元，「我們號召制定一個明確的時間表：3年之內，發起全民反抗運動」，以實現此一目標，「我們堅信，唯有推翻專制政權，進行全面的變革」，才能擺脫中國當前嚴重的經濟、社會困境。

    宣言直指，當一個政府徹底違背保障人民權利時，「人民就有權，也必須改變或廢除它」。

    宣言也詳列中國專制政權的各項問題，包括殘酷壓制藏人及維吾爾人，摧毀香港自由與法治，以及武力威脅、欺凌台灣等。

    楊子立指出，宣言本身反對中共使用武力統一台灣，「我們在乎的是台灣人民能夠享有自由，能夠生活在一個自由的制度之中…不希望像香港人一樣，被剝奪他們的自由和權利」。

    繼這波全球各大城市串連活動，未來還會有後續活動，楊子立表示，這是長期性的宣傳，需要更多人逐漸達成共識。

    他說，民主運動是一波波往前推動，「我們希望跟（中國）國內民主維權抗爭運動結合起來，能夠最終產生推動國家民主化，推翻獨裁者的效果」。

