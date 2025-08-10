涉聲援遭禁挺巴組織　至少365人遭倫敦警方逮捕

2025/08/10 05:03

〔中央社〕英國倫敦警方今天逮捕至少365人，理由是他們支持倡議團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）。這是英國政府上月依反恐法禁止該組織以來，最新且規模最大的一場抗議活動。

法新社報導，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）指出，他們逮捕了數以百計民眾，理由是「支持遭禁組織」；外界普遍認為這是倫敦有史以來逮捕人數最多的行動之一。

警方還根據其他罪行逮捕另外7人，其中包括攻擊員警，不過沒有人員受到重傷。

英國政府7月初將「巴勒斯坦行動」定調為非法組織，因為該組織部分成員闖入英格蘭南部皇家空軍（Royal Air Force）基地並破壞2架飛機，估計造成700萬英鎊（約新台幣2.8億元）的損失。

英國內政部在今天的示威行動前重申，巴勒斯坦行動也涉嫌犯下其他「嚴重攻擊事件」，涉及「暴力、重大傷害及廣泛刑事損害」。

不過，包括聯合國、國際特赦組織（Amnesty International）和綠色和平（Greenpeace）等非政府組織在內的批評者，都紛紛抨擊英國當局此舉是「過度執法」，也對言論自由構成威脅。1140810

